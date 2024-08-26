澳洲西北海岸飆41.6度 創冬季最高溫紀錄
澳洲今天觀測到有紀錄以來最高冬季氣溫，在荒蕪偏遠的西北海岸部分地區，氣溫高達攝氏41.6度。
法新社報導，澳洲氣象局表示，該局於當地時間下午3時37分在延皮海灣（Yampi Sound）一處軍事訓練設施測得這個驚人高溫，較先前紀錄高出攝氏0.4度。
澳洲氣象局發言人告訴法新社，這個溫度讀數創下「澳洲8月全國最高溫」，也是「澳洲全國範圍內冬季月份的高溫新紀錄」。澳洲的冬季從6月初持續到8月底。
雖然這項紀錄已獲得「初步確認」，科學家仍需確保這個測量結果不是因為當地異常現象或儀器故障所致，才能納入正式紀錄。
先前澳洲冬季最高溫紀錄是在鄰近的西羅巴克（West Roebuck）所測得，達攝氏41.2度。
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