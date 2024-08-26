炸魚薯條五年來價格上漲50% 在英國外帶餐點中漲幅居冠

炸魚薯條是英國家庭的最愛，但根據最新數據，在一些最受歡迎的英國外帶餐點中，這道炸物美食的價格在過去五年的漲幅最大。

BBC報導，在止於今年7月的五年間，一份炸魚薯條的平均價格漲逾50%，逼近10英鎊；相形下，土耳其烤肉漲了44%，披薩漲30%。

薯條店業者提到，這是近年來成本的「完美風暴」所致，包含能源價格飆升、對進口海鮮課徵的關稅、極端天候衝擊馬鈴薯收成。

數十年來，炸魚和薯條一直是英國家庭常吃的食物，以至於這兩種食材的供應在兩次世界大戰期間都受到了保護。

但餐廳老闆Jon Long說，能源和勞動成本增加、對俄羅斯海鮮施加制裁、馬鈴薯收成欠佳，種種因素已迫使店家紛紛調漲炸魚薯條的價格。

根據英國國家統計局（ONS）的數據，今年7月外帶炸魚薯條的平均價格為9.88英鎊，較2019年7月的6.48英鎊上漲了52%。

2022年3月，英國政府宣布對從俄羅斯進口的海鮮課徵35%的關稅，對該國入侵烏克蘭做出強烈回應，時值英國食品價格上漲速度寫十多年來最快。