快訊

許光漢服役吃不飽、下禁令防女兵偷看？ 替管中心回應了

「康熙」造型師Enzo突因癲癇離世 醫籲患者速做1檢測防猝死

傳送歐洲司機個資至美國觸法 Uber遭荷蘭開罰103億

中央社／ 阿姆斯特丹26日綜合外電報導

荷蘭資料保護局（DPA）今天表示，叫車平台優步（Uber）因傳輸歐洲合作駕駛的個資至美國，違反歐盟（EU）規定，對其處以2億9000萬歐元（新台幣約103億元）罰款

Uber發言人尼克森（Caspar Nixon）回信告訴路透社，「這個有瑕疵的決定和高得嚇人的罰款，一點也不合理。」

尼克森表示，「在歐盟和美國出現巨大不確定性的3年間，Uber的跨境資料傳輸程序都遵守歐盟通用資料保護規則（GDPR）。」他強調，Uber將對這項決定提出申訴，他有信心「常識將會獲勝」。

荷蘭資料保護局則認為，Uber將司機個資傳送至美國，而且未能妥善保管這些資料，「已構成嚴重違反GDPR的事實」，但強調Uber已經停止這個做法。

Uber可針對這項決定向荷蘭資料保護局提出申訴，若不成功，可再到荷蘭法院提起訴訟。根據荷蘭資料保護局，申訴程序預計耗時大約4年，在所有法律追索權行使完畢前，任何罰款都會暫緩執行。

在法國一個人權組織代表逾170名Uber司機向該國資料保護當局提出申訴後，才啟動了這項調查。由於Uber的歐洲總部設在荷蘭，因此這個案件轉交荷蘭資料保護局辦理。

Uber 罰款 荷蘭

延伸閱讀

Uber升級3大乘車安全新功能 Uber Eats試辦VR道安課程

VR道路訓練、安全帶提醒 Uber拚交安

唯一在荷台資銀 兆豐銀遷阿姆斯特丹分行、衝國際聯貸

荷蘭紅髮日慶典 3天破萬人共襄盛舉

相關新聞

炸魚薯條五年來價格上漲50% 在英國外帶餐點中漲幅居冠

炸魚薯條是英國家庭的最愛，但根據最新數據，在一些最受歡迎的英國外帶餐點中，這道炸物美食的價格在過去五年的漲幅最大。

曼谷民眾飲用甲醛濃度過高私釀酒 2死25人住院

泰國曼谷傳出民眾喝了甲醛濃度過高的私釀酒而死亡的事件，截至今天早上，已經有2人死亡，25人住院，警方關閉了18處販賣私釀...

評文安立《冷戰》：資本主義 vs. 共產主義，絕非片面「善惡」對立

對一般台灣讀者而言，談起冷戰通常會有幾個常見的幾個思考盲點：首先，認為冷戰已經是一個超過30年前的歷史名詞，而與當前世界格局毫無關係；其次，將冷戰的核心議題侷限於美國、蘇聯兩強之間的軍備競賽；第三，在國民政府的反共教育洗腦下，單純地將冷戰化約為所謂「善惡之爭」，最後由美國和資本主義作為「好人」的一方勝出。

美國新疫苗將上市 新冠高風險不要等

最新的新冠疫苗即將上市，但排隊打疫苗的時間可能需要數周，專家建議，現在新冠疫情又出現上升的趨勢，住院率跟死亡率都在上升，高風險...

雪梨又傳街頭砍人 男撞車後行凶4傷 「現場到處是血」

澳洲雪梨南部郊區恩加丹（Engadine）25日上午發生撞車並持刀砍人，造成4人受傷，其中包括1名員警，這是澳洲最大城市...

德3死攻擊案 敘利亞籍嫌犯自首收押 自稱有激進意識

德國聯邦檢察官25日宣布，一名26歲敘利亞籍嫌犯為23日發生在索林根市(Solingen)的持刀攻擊案自首，咸信他的意識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。