加州20年首見夏季降雪 內華達山脈成「冬季仙境」

對一般台灣讀者而言，談起冷戰通常會有幾個常見的幾個思考盲點：首先，認為冷戰已經是一個超過30年前的歷史名詞，而與當前世界格局毫無關係；其次，將冷戰的核心議題侷限於美國、蘇聯兩強之間的軍備競賽；第三，在國民政府的反共教育洗腦下，單純地將冷戰化約為所謂「善惡之爭」，最後由美國和資本主義作為「好人」的一方勝出。

2024-08-26 17:01