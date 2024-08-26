加州20年首見夏季降雪 內華達山脈成「冬季仙境」
美國加州今年夏天除了炎熱高溫與猛烈野火，如今更面臨異常強勁且罕見的降雪。昨天清晨，內華達山脈（SierraNevada）覆蓋一層薄雪，讓「金州」20多年來首次於8月迎來降雪。
英國「衛報」（The Guardian）今天報導，加州馬德拉郡（Madera County）副警長李契（Larry Rich）表示，在內華達山脈的優勝美地國家公園（YosemiteNational Park）東南部的米納瑞特觀景台（MinaretVista）看到8月降雪「確實出乎意料」。
馬德拉郡警長辦公室在社群平台Facebook官網發布一段罕見夏季降雪的影片，並提醒遊客注意安全。配文寫道：「如果你計劃來訪，請小心駕駛並做好防寒準備。」
根據美國國家氣象局（National Weather Service），優勝美地國家公園至少20年未在8月降雪。
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