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亞太藥物控制釋放科學論壇 台灣學者獲邀談成果

中央社／ 吉隆坡26日專電

馬來西亞亞太藥物控制釋放科學大會今天舉行學術分享會，與會台灣學者分享眼科醫材與常見眼科疾病，提出利用材料科技解決藥物瓶頸，盼有效治療眼科疾病。

2024亞太藥物控制釋放科學大會（Asia PacificDelivery Science Conference, APDSC）今天起在摩納希大學（Monash University）展開為期3天學術分享會。

今年的學術分享會以藥物科學、生醫材料等研究為主題，聚集34位來自台灣等4個國家及地區專家，關注藥物載體設計、配方科學、製藥技術及化妝品科學，其中有9位學者來自台灣，透過國際交流分享科研成果。

台灣長庚大學生物醫學工程學系的賴瑞陽教授，以眼科醫材及常見眼科疾病治療為主題，受邀擔任其中一名主講人。

賴瑞陽表示，這次分享會以眼科疾病的藥物治療為主軸，諸如提出治療青光眼、乾眼症、角膜灼傷等常見疾病，以及研發配方及醫藥系統遞送藥物的最新研究，強化療效，有效治療眼科疾病。

他指出，投放藥物後常受個體差異及瓶頸影響，導致所服用的藥物劑量僅部分能到達體循環，即生物利用度低，如今可以利用材料科技改善，幫助藥物能夠加乘療效。

摩納希大學校長阿迪芭（Adeeba Kamarulzaman）表示，全球醫療專業人員短缺，現代藥物遞送方式將使醫療保健系統減少對醫生的依賴，藥劑師也參與遞送創新藥物。

她補充說，期待來自台灣、紐西蘭及澳洲等學者能交流更多關於藥物遞送的最新發現。

摩納希大學擔任這屆科學大會共同協辦單位，藥劑學系為2024年英國高等教育調查機構QS（QuacquarelliSymonds, QS）發布的全球排名名列第2，會議涵蓋生醫材料與生物工程、奈米科技及抗癌治療等標靶藥物遞送系統等內容，吸引逾120位國內外學者與會。

材料 醫材 馬來西亞

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