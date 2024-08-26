台灣新女性海外打拚 關注東協經濟新南海

東協經濟體的人口紅利與經濟規模方興未艾，台灣新女性企業家落腳東協，專注紡織成衣、家具或五金等產業，也在物流、不動產、餐飲旅館領域發光發熱，打造新藍海商機。

東協經濟共同體人口逾6億，東南亞國家協會（ASEAN）領導人於2015年11月間曾於馬來西亞吉隆坡簽署「吉隆坡宣言」（Kuala LumpurDeclaration），同年12月31日正式成立東協經濟共同體，盼在2025年前達到貨品、服務、投資、資金與技術勞工的自由流通，成為全球的供應生產基地。

大馬企業家、世華總會第13屆副總會長鄭美滿表示，台灣婦女全球打拚，創造無限可能，透過相互學習成長、資源共享的交流平台，帶動婦女影響力，強化與各國政商主流人士互動，提升國際觀與時代脈動，扮演台灣外交尖兵角色。

在印尼打拚紡織與成衣市場的台灣企業家張裕青今天說，東協是一個很大的經濟體，人口結構普遍年輕化，有豐富人口紅利，這幾年經濟成長率都不錯，最近提倡的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），將更深化促進區域內的貿易和投資流動，對整個東協經濟體乃至全球的經濟供應鏈都可能會產生質的改變。

她指出，東協經濟體的經貿表現今後仍持續穩定成長，從目前的強勁內需與外國投資，勢必加速促進經貿投資，尤其是與數位經濟、氣候變遷與綠色能源相關的發展，更讓東協成為全球重要的貿易區域及世界工廠，造就更多新的契機。

越南螺絲螺帽業者林淑莉指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，東協各國經濟都受很大影響，儘管現階段成長有限，但長期的整體經濟發展情況看漲，東協10國有強大經濟能量，國內生產毛額（GDP）很高，相信東協經濟體應在2030年之後，能繼美國、中國、歐盟之後成為全球最重要的經濟區塊。

她指出，美中貿易戰之後的確讓東協有很多發展機會，而越南的台商其實是一條非常重要的產業鏈，擁有各種多元的產業聚落，除了高科技業的競爭力外，其它如南越的家具業、紡織、鞋業、汽機車及自行車產業，還有北越的電子業及綠色能源與基礎建設等都有很多合作機會。

對於東協國家上班族或企業家因工商業快速發展衍生出的壓力問題，大馬企業家廖妙溶也另闢蹊徑投入身心靈療癒領域。她說，東協經濟體發展快速，經濟成長前景暢旺，但努力打拚的企業家或上班族的工作壓力隨之上升，身心靈療癒的壓力釋放成為新興產業。

世界華人工商婦女企管協會檳城分會昨晚舉行7週年慶、會長交接暨理監事就職，這批在海外打拚的台灣新女性企業家受檳城政府關注，看準東協經貿發展潛力，考量因地制宜投資策略與風險評估。