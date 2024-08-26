快訊

中廣附隨組織案贏了！免遭追徵77億 黨產會搞錯「時間點」成敗訴關鍵

柯文哲稱買商辦自用卻當包租公 租客傳為綠委特助？陳秀寶發聲了

倫敦警方：諾丁罕丘嘉年華登場首日3人遭刺傷

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導

英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）昨晚表示，歐洲規模最大的街頭活動「諾丁罕丘嘉年華」登場首日，有3人遭刺傷，其中1名32歲女子的傷勢嚴重，「有生命危險」。

美聯社報導，每年在西倫敦諾丁罕丘街道上舉行的諾丁罕丘嘉年華（Notting Hill Carnival）是非洲和加勒比海地區文化的慶典。

諾丁罕丘嘉年華今年在25日至26日登場，預計會有超過100萬人參加，約有7000名警察被派往這場活動維持秩序。

警方表示，嘉年華首日一共逮捕90人，其中10人因為襲擊急救人員被捕、18人因持有攻擊性武器被捕，還有4人因性犯罪遭逮。

倫敦都會區警察局透過聲明表示：「數十萬人今天來到諾丁罕丘嘉年華享受精彩的慶祝活動。遺憾的是，少數人在此犯罪並參與暴力活動。」

倫敦 加勒比海地區 警察

延伸閱讀

新北辦印尼移工嘉年華 上萬人擠爆市民廣場

叭叭嘉年華「傻子與白痴」壓軸登場 炒熱氣氛樂迷嗨爆

新住民多元嘉年華 潑水祈福感謝馬祖在地鄉親

七股鹽山風箏嘉年華明登場 多款大型動物風箏空中展演

相關新聞

評文安立《冷戰》：資本主義 vs. 共產主義，絕非片面「善惡」對立

對一般台灣讀者而言，談起冷戰通常會有幾個常見的幾個思考盲點：首先，認為冷戰已經是一個超過30年前的歷史名詞，而與當前世界格局毫無關係；其次，將冷戰的核心議題侷限於美國、蘇聯兩強之間的軍備競賽；第三，在國民政府的反共教育洗腦下，單純地將冷戰化約為所謂「善惡之爭」，最後由美國和資本主義作為「好人」的一方勝出。

曼谷民眾飲用甲醛濃度過高私釀酒 2死25人住院

泰國曼谷傳出民眾喝了甲醛濃度過高的私釀酒而死亡的事件，截至今天早上，已經有2人死亡，25人住院，警方關閉了18處販賣私釀...

美國新疫苗將上市 新冠高風險不要等

最新的新冠疫苗即將上市，但排隊打疫苗的時間可能需要數周，專家建議，現在新冠疫情又出現上升的趨勢，住院率跟死亡率都在上升，高風險...

雪梨又傳街頭砍人 男撞車後行凶4傷 「現場到處是血」

澳洲雪梨南部郊區恩加丹（Engadine）25日上午發生撞車並持刀砍人，造成4人受傷，其中包括1名員警，這是澳洲最大城市...

德3死攻擊案 敘利亞籍嫌犯自首收押 自稱有激進意識

德國聯邦檢察官25日宣布，一名26歲敘利亞籍嫌犯為23日發生在索林根市(Solingen)的持刀攻擊案自首，咸信他的意識...

西雅圖機場遇駭 近250航班嚴重延誤

華盛頓州西雅圖-塔科馬國際機場(Seattle-Tacoma International Airport)24日疑似遭駭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。