倫敦警方：諾丁罕丘嘉年華登場首日3人遭刺傷

英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）昨晚表示，歐洲規模最大的街頭活動「諾丁罕丘嘉年華」登場首日，有3人遭刺傷，其中1名32歲女子的傷勢嚴重，「有生命危險」。

美聯社報導，每年在西倫敦諾丁罕丘街道上舉行的諾丁罕丘嘉年華（Notting Hill Carnival）是非洲和加勒比海地區文化的慶典。

諾丁罕丘嘉年華今年在25日至26日登場，預計會有超過100萬人參加，約有7000名警察被派往這場活動維持秩序。

警方表示，嘉年華首日一共逮捕90人，其中10人因為襲擊急救人員被捕、18人因持有攻擊性武器被捕，還有4人因性犯罪遭逮。

倫敦都會區警察局透過聲明表示：「數十萬人今天來到諾丁罕丘嘉年華享受精彩的慶祝活動。遺憾的是，少數人在此犯罪並參與暴力活動。」