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曼谷民眾飲用甲醛濃度過高私釀酒 2死25人住院

中央社／ 曼谷26日專電
泰國曼谷傳出民眾喝了甲醛濃度過高的私釀酒而死亡的事件，截至今天早上，已經有2人死亡，25人住院。醫院示意圖／Ingimage
泰國曼谷傳出民眾喝了甲醛濃度過高的私釀酒而死亡的事件，截至今天早上，已經有2人死亡，25人住院。醫院示意圖／Ingimage

泰國曼谷傳出民眾喝了甲醛濃度過高的私釀酒而死亡的事件，截至今天早上，已經有2人死亡，25人住院，警方關閉了18處販賣私釀酒的店面。

從22日開始，受害者因為出現暈眩、嘔吐、胃痛和視力受損等症狀，陸陸續續入院治療，24日出現第一起死亡案例。受害者多數是30歲到40歲的男性。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，衛生部醫療服務署副署長白洛（Pairoj Surattanawanich）今天早上表示，已有2人死亡，25人住院。

警方調查發現，受害者買的私釀酒都來自敏布里（Min Buri）和孔三瓦（Khlong Sam Wa）2個地區，警方接著關閉了鄰近區域共18處販賣私酒的店面。

曼谷郵報引述不具名官員消息指出，這些賣私酒的店家表示他們的貨源來自一位叫做普姐的女士，普姐則表示她依照父親留下來的配方製作酒，原料則是來自一對兄弟，這對兄弟昨天已遭到警方逮捕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

兄弟 曼谷

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