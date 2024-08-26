太平洋島國論壇首日 吐瓦魯：排放汙染國應付費

地勢低窪的太平洋島國吐瓦魯今天呼籲排放大量溫室氣體的國家掏錢為日漸上升的氣候損害成本負起責任，並直言「造成汙染就應該付錢」。

法新社報導，太平洋島國論壇（Pacific IslandsForum）今天在東加王國展開，引起全球對此地氣候困境的關注。

吐瓦魯內政、氣候變遷暨環境部長塔利亞（MainaTalia）在峰會場邊告訴法新社：「我們確實需要確保能繼續推動製造最多汙染的國家採取行動…汙染者付費制度應被討論」。

塔利亞說：「不解決化石燃料工業這個根本原因，就無法處理氣候變遷問題。」

他還說：「一場又一場災難，我們正在喪失重建、抵抗另一場氣旋或洪水衝擊的能力。」

由環狀珊瑚島群組成的吐瓦魯，平均海拔高度不足3公尺，即使海平面略為上升也會構成嚴重威脅。

塔利亞表示：「我們不應對氣候變遷和海面上升問題視而不見…我們應確保造成最多汙染的國家繼續支援其他低窪國家，不只吐瓦魯。」