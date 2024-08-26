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IKEA家具的二手市集要來了！與Ebay和Craigslist別苗頭

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
宜家家居（IKEA）將架一個P2P的交易平台，供顧客互相銷售使用過的IKEA家具。IKEA提供
宜家家居（IKEA）將架一個P2P的交易平台，供顧客互相銷售使用過的IKEA家具。IKEA提供

宜家家居（IKEA）將架一個點對點（P2P）的Preowned交易平台，供顧客互相銷售二手IKEA家具。這是IKEA首次涉足二手市場，年底之前會先在西班牙首都馬德里和挪威首都奧斯陸進行測試，目標是要擴及到全球。IKEA將因此與Ebay、Craigslist和Gumtree等公司成為競爭對手，打破寡頭壟斷局面。

IKEA母公司Ingka集團的執行長布洛丁（Jesper Brodin）受訪時表示，「這是個醞釀已久的夢想」。

根據金融時報，IKEA的顧客輸入想要賣出的家具、上傳自己拍的照片後，IKEA的AI資料庫會自行提供廣告畫面和尺寸資訊。買方直接向賣方取貨，而賣方可以選擇收錢，或領取有15%額外回饋的IKEA儲值卡。

布洛丁說，刊登廣告不收錢，但IKEA最終可能收取「象徵性微不足道的費用」。

新市集是IKEA過去幾年轉型計畫的一部分，它從顧客自己取貨和組裝的郊區零售商，轉變為提供線上銷售、有市區分店，及提供組裝服務的企業。IKEA已經有個向顧客買進二手家具後在店內轉售的小規模服務，新平台更雄心勃勃，為想彼此直接買賣的客戶提供交易場所。

布洛丁估計，IKEA在二手貨市場的市占率會高於新家具銷售市場。

他補充說，IKEA未來還將開發出一個家居用品的首選平台，二手市集會是最重要部分之一，其他的還可能有服務、金融財務、家庭規畫和購物。

IKEA 取貨 廣告

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