英電信業者：11歲以下孩童 不應使用智慧型手機

英國最大電信業者之一EE公司今天表示，將發布新指導方針，警告家長不應提供11歲以下孩童智慧型手機，並對青少年使用手機提出建言。

法新社報導，隨著家長們越來越擔心年輕人使用智慧型手機面對的隱患，EE公司發布這份新指導方針。

英國通訊監管機構近期研究發現，5歲至7歲英國孩童中，現約1/4擁有智慧型手機。

EE公司將在新指導方針中點出，應提供給孩童僅能傳簡訊和打電話的「有限功能裝置」手機，也將建議對16歲以下青少年啟用家長監護功能和限制13歲以下孩童使用社群媒體。

英國家長對提供小學升中學的11歲孩童任一台設備的趨勢開始進行抵制。

出於安全考量，為防孩童在來回學校途中遭遇緊急狀況，提供手機被廣泛認定是合理行為。但家長也擔心手機會使他們暴露在線上掠奪者、霸凌、社交壓力和有害內容的潛在威脅下。

EE公司事務主任西爾斯（Mat Sears）說：「科技和連結性雖有改變生活的能力，但我們意識到日漸複雜的智慧型手機使父母和照護者面臨挑戰。」

「他們需要支持，這就是我們針對11歲以下、11歲至13歲、13歲至16歲的智慧型手機使用發布新指導方針的原因，幫助家長在小孩成長過程中做出最好的選擇。」

美國作家海特（Jonathan Haidt）呼籲家長共同行動，限制智慧型手機的取用，讓小孩沒有手機變成常態。他在新書「焦慮的一代」（The AnxiousGeneration，暫譯）中指出，智慧型手機會重塑孩童大腦。

海特也主張，孩子在14歲前不應有智慧型手機，16歲前不應使用社群媒體。他還表示：「這些事對一位家長而言很難達成，但若我們一起行動，即使只有一半的人，對我們的孩子來說就變得容易多了。」