下班後接到老闆Line訊息？澳洲新法讓員工有膽已讀不回
你的老闆是否會在周末期間發送訊息給你？離開辦公室後很久後，還會接到工作電子郵件？澳洲的上班族們現在可以忽略這些侵犯到家庭與私人時間的行為，因為澳洲一項新的規定今天正式上路，要阻止工作電郵與來電妨礙到個人生活。
路透報導，依據新規定，在多數情況下，員工在下班時間若拒絕讀取或回應來自雇主的聯繫，不能遭到懲罰。
支持者表示，這項法律賦予勞工信心可抗拒工作電郵、訊息和來電侵犯到私人生活。在新冠疫情攪亂居家與辦公的分水嶺後，上述趨勢已加速成形。
澳洲斯文本科技大學副教授霍普金斯表示：「在我們擁有數位科技前，是沒有這樣侵犯的，人們在下班後回到家都不會被聯繫，直到隔天上工。現在，工作時間外、甚至是假期間，電郵、簡訊、電話成了常態，全球皆然。」
根據智庫澳洲研究所去年調查，澳洲民眾在2023年未支薪加班平均281個小時，估計這代表1,300億澳幣（880億美元的勞工貨幣價值）。
最新的調整讓澳洲加入大約20多個國家行列，擁有類似的工作聯繫不可打擾私人生活的法律。這些國家大多在歐洲與拉丁美洲。
法國在2017年成為率先實施這類法律的國家，隔年對病蟲害防治企業能多潔（Rentokil Initial）罰款6萬歐元（66,700美元），原因是該公司要求員工永遠保持手機開機。
在廣告業工作的阿布德諾爾（Rachel Abdelnour）表示，這項調整將協助她能在一個客戶來自不同工作時區的產業中暫時「離線」，「我認為有這樣的法律相當重要，我們整個花了許多時間在手機溝通、回應電子郵件，而我認為真的很難關掉」。
不過，在應付緊急狀況，以及不規則工作時段的職業領域，最新規定還是允許雇主能夠聯繫員工，後者只能在合理的情況下拒絕。
若企業不遵守，當局有權利發布禁止令，如果不遵從，對單一員工的相關罰款可高達 19,000澳幣，對單一公司的罰款可達9.4萬澳幣。
不過，勞方組織「澳洲工業總會」（Australian Industry Group）表示，關於法律適用範圍的模糊性，會讓主管和員工感到困惑。工作將變得彈性較少，因而減緩經濟。
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