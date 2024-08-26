非洲博茨瓦納發現全球第二大鑽石…價值12.8億！ 總統驚呼what

英國廣播公司（BBC）8月23日報導，加拿大一間鑽石公司在非洲博茨瓦納（Botswana）礦場，發現一顆重約2492卡的鑽石，是迄今發現第二大天然鑽石。

博茨瓦納總統用手接過2492卡的鑽石後連聲驚呼「what」。

報導指，發現鑽石的礦場屬於加拿大鑽石開採公司Lucara Diamond，該公司利用X光技術識別鑽石位置，其後發現這顆鑽石重約2492卡，品質達寶石級別的鑽石。

據英媒報導，初步估計最少價值4000萬美元（約新台幣12.8億元）。

博茨瓦納政府表示，這是該國有史以來發現的最大鑽石，而該國總統馬西西是最先看到這顆鑽石的其中一人。

The President of Botswana has revealed that his country recovered a 2,492-carat diamond, the second-largest ever discovered.



According to President Mokgweetsi Masisi, the diamond was unearthed at Botswana’s Karowe Mine, operated by Lucara Diamond Corp, a Canadian mining company.… pic.twitter.com/Fe1CYbieIB — Real News No Bullshit (@NewsNotBs) 2024年8月23日

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文章授權轉載自《香港01》