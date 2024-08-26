澳洲推新法護個人生活 員工下班後可合理失聯

澳洲意在遏止變相加班的「斷聯權」（Right-to-disconnect）新法今天生效，上班族如今可以無視老闆週末傳來的簡訊，和下班後捎來的辦公電郵。

路透社報導，這項新規意味著，大多數情況下，雇主不得懲處下班時段拒絕讀取或回應雇主聯繫的員工。

下班之後持續處理公務的趨勢，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂家庭和工作的界線以後就更加明顯。有民眾表示，今天生效的這項新法，讓員工可以正大光明地跟一再入侵他們私生活的工作電郵、簡訊和電話說不。

澳洲旋濱科技大學（Swinburne University ofTechnology）副教授霍普金斯（John Hopkins）表示：「在我們擁有數位科技以前，並沒有公私不分的問題，人們下班就回家，直到隔天回到辦公室之前都不會有聯繫。」

「如今，在工作時間以外收發電子郵件、簡訊和電話已成全球常態，甚至在假日也是如此。」

智庫「澳洲協會」（Australia Institute）去年民調顯示，澳洲人2023年平均無酬加班281小時；澳洲協會估計，上述勞力的貨幣價值達1300億澳元（約新台幣2.8兆元）。

而針對緊急情況和不固定工時的工作，澳洲新規仍允許雇主聯繫員工，員工只可以在合理的情況下拒絕回應。

至於哪些拒絕回應屬合理範圍，則將由澳洲工業仲裁機構「平等工作委員會」（Fair Work Commission）判定，而委員會進行判定時，必須將員工在辦公室的作用、個人情況以及聯繫的方式和原因納入考量。

平等工作委員會作出裁定後，違反命令的員工最高罰1萬9000澳元（約新台幣41.7萬元），違反命令的企業則最高可處9萬4000澳元（約新台幣206.6萬元）罰款。

不過澳洲雇主組織「澳洲工業總會」（AustralianIndustry Group）表示，新規應用方式不明確，對老闆和雇主來說都會造成困擾。澳洲工業總會進一步指出，工作將變得更缺乏彈性，進而導致經濟放緩。