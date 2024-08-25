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巴基斯坦單日2起重大車禍 當局獲報2事故至少34死
巴基斯坦當局表示，國內東北部和西南部地區今天各發生1起巴士車禍，造成至少34人喪命。
路透社報導，巴基斯坦內政部指出，在西南部馬克蘭濱海公路（Makran Coastal Highway）行駛的1輛巴士傳出事故，導致車上的12名朝聖者罹難。
另一起車禍則發生於巴基斯坦治理的克什米爾（Kashmir）地區，救難當局官員說，有1輛客運巴士墜入當地的深谷，車上22人不幸身亡。
救難協調員烏斯曼（Rawalpindi Muhammad Usman）表示，這輛巴士載有25人，事故造成22死1重傷，所有罹難者的遺體已在深谷中尋獲。
巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）發布聲明指出，「向這兩起車禍的罹難者家屬致上誠摯哀悼及慰問」。
此外，伊朗官方媒體21日報導，一輛巴士載著前往伊拉克參加什葉派穆斯林祭禱活動的巴基斯坦朝聖者，卻不幸於伊朗中部發生車禍，至少有28位乘客死亡、23人受傷。
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