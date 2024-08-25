台菲消防營授證 菲官員：透過消防合作建立兄弟情誼

菲華文經總會消防研習營同學會今天舉行慶祝成立10週年暨新屆學員授證儀式。菲律賓消防署官員感謝台灣提供消防訓練，透過消防抗災合作建立兄弟情誼。

菲華文經總會常務委員暨僑務委員陳柏材為新屆成員主持宣誓儀式，之後由中華民國駐菲律賓代表周民淦、菲律賓消防署副署長關張（Wilberto Rico Neil AngKwan Tiu）等人為成員別上徽章。

周民淦致詞表示，台菲地理相近，經常發生颱風、地震等天災，到台灣受訓練的不只菲華義消人員，還有菲國政府消防人員。這類訓練計畫不但提升消防技能與災害防治能力，也促進台菲關係，未來會持續推動。

關張致詞時說，胸前的徽章象徵菲律賓和台灣間的兄弟情誼，以及義消人員和菲國消防署之間的合作。

關張去年曾赴台參加玉山論壇。他指出，台、日、菲消防及救災合作關係密切，三方於2019年發起共同訓練計畫，今年9月將展開第5梯次共同訓練。

關張希望菲國很快也能擁有模擬訓練場所，邀請台方人員前來交流。

菲華文總消防營同學會由菲國曾赴台研習受訓結業的義消隊員及政府消防人員所組成。

早年菲國地方政府資源不足，消防能力薄弱，各地華社紛紛組成義勇消防隊，自救之餘也協助菲律賓社區，和「義診」與「捐建校舍」並稱「菲華三寶」，對促進華社與菲國主流社會間和諧貢獻良多。

然而，華人義勇消防隊普遍缺乏正規消防訓練。2000年起，全菲60多支義勇消防隊開始在菲華文經總會、駐菲代表處與僑務委員會安排下，每年派員赴台，接受40小時專業訓練。

今年的消防營於3月25日至30日在南投竹山內政部消防署訓練中心舉辦，32名來自菲律賓8座城市的義消人員參加，包括南部的民答那峨島（Mindanao）。他們今天加入同學會並獲授證。

大會主席暨2013年屆友周圩烈表示，台灣設備齊全，學員們獲益良多，返菲後也將所學分享給其他義消團體。

馬尼拉市災難管理辦公室主任安赫萊斯（Arnel Angeles）及菲華文經總會多位常務委員出席今天的活動。

菲華文總消防營前身為「菲華僑商青年消防研習營」，截至今年已辦理12屆次。結業返菲的義消於2014年8月成立同學會，以在返鄉後聯繫情誼；會員從創立時的100多人增至目前已有380多人。