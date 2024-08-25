從相機窺探動物生活！國外「後院攝影機」影片網路上爆紅

想要成為網紅，只要在後院架個攝影機？近來國外社群開始流行拍攝家庭後院的動物影片，主打賣點就是人類不會前往干擾，能夠看見動物的真實行為。這也吸引學界用這些影片研究動物行為。近來動物相關影片容易在IG、抖音爆紅，但可能有網紅出現破壞生態與虐待動物以獲取流量的疑慮。

相機窺探動物生活

根據《英國廣播公司》報導，由於氣候變遷影響，許多歐美地區本來就有動物容易跑到後院，民眾原本希望透過攝影機了解哪些器物被動物毀損，但隨後有民眾將拍到的動物有趣行為發到網上，讓此類影片開始爆紅。

例如，有老鷹在家中郵筒築巢，民眾便趁老應離巢獵食時安裝攝影機，讓網民可看見老鷹的一生。有些民眾為了吸引更多動物來，還特意將花園以符合生物多樣性的方式布置，而非一般的園藝考量。

《數位相機世界》提到，利用無人相機拍攝野生動物早已行之有年，但通常是科學家自行架設。如今也有科學家開始透過蒐集網紅的家戶攝影機，統計當地物種與可能的分布範圍、生活習慣、習性與食性等，包括野豬、野狐、山貓、負鼠，或是特殊的鳥類都曾出現在鏡頭前，讓人類可以看到不常見的生物。

動物影片有爭議

如果有特定的動物持續出現，甚至還可能被塑造為網路動物明星，例如住在洛杉磯的盧安妮，在IG與Reddit（美國PTT）各有22萬名粉絲追蹤她的居家動物影片，就有一對名為史蒂芬妮與傑克的郊狼常常出現，且以玩弄院子內的狗玩偶為樂。

近年來在社群軟體上，很容易看到各類動物影片，例如鸚鵡模仿人類說話、貓狗等寵物感覺有表情、聽得懂人話，與人類親密互動，或是大象畫畫等。不過有些影片其實不符合動物行為，如亂餵食動物、虐待動物與使其受驚嚇的疑慮，並非動物真正的反應。

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