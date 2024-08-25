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行進路徑似燕子颱風…珊珊颱風恐登日本 大阪氣象台籲28日避免外出

中央社／ 東京25日綜合外電報導

今年第10號颱風珊珊可能在8月28日從日本四國地方及近畿地方登陸，由於行進路徑類似2018年釀成重大災情的颱風燕子，讓大阪管區氣象台今天出面呼籲當地民眾當天盡量避免外出。

綜合日本朝日新聞、讀賣新聞及朝日放送（ABC）電視台報導，考量珊珊屆時可能挾帶強風大雨，JR西日本公司今天宣布，包括山陽新幹線在內的近畿地方各鐵道路線列車，有可能會在8月27日傍晚後預防性停駛。

JR東日本公司今天也宣布，受到珊珊接近影響，8月28日到29日間，包括上越、北陸、東北、山形及秋田共5條新幹線列車，屆時可能會在全線或部分區間發生嚴重誤點甚至停駛的情況，呼籲民眾留意最新列車運行資訊。

日本氣象廳今天下午3時45分公布的資訊顯示，珊珊下午3時位於日本南方海面上，以每小時30公里速度朝西北行進，目前中心氣壓980百帕、近中心最大風速每秒35公尺、最大瞬間風速每秒50公尺，強度與風力跟昨天一致，同屬氣象廳分類的「強烈颱風」。

珊珊預計到8月27日上午將增強為「非常強烈颱風」，屆時位置將在接近日本的南方海面上，雖然到可能登陸四國地方的28日，威力將減弱為「強烈颱風」，但屆時中心氣壓將進一步降至955百帕、近中心最大風速增強到每秒40公尺、最大瞬間風速也增強到每秒60公尺。

由於珊珊路徑跟2018年侵襲近畿地方、重創關西國際機場的燕子類似，有可能帶來大規模災情。因此，大阪管區氣象台今天針對地方政府及媒體等舉辦說明會，呼籲「（民眾或遊客）8月28日在近畿地方避免非必要及非緊急的外出行程」。

珊珊將在保持威力的情況下，在8月28日下午最接近近畿地方，且可能從8月27日到28日對當地帶來暴風及警報級大雨。

大阪管區氣象台今天表示，珊珊今天位於日本南方海面上，預計8月27日上午9時將位於九州南部，之後方向轉為北北東行進，預計8月28日上午9時位於四國地方近海，預料同日從四國地方及近畿地方登陸。

受到珊珊來襲，滋賀縣、奈良縣及和歌山縣可能在8月27日出現警報級大雨，而整個近畿地方預計也可能會在28日降下警報級大雨。

根據目前預測的24小時降雨量，到8月27日中午止，近畿南部為150毫米；到28日中午止，近畿中部可能達200毫米，近畿南部甚至可能高達300毫米。

大阪 新幹線 日本 警報 颱風

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