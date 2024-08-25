快訊

泰國暴雨釀災...普吉島土石流致13人亡 緬甸情侶「遺體相擁」被尋獲

上半年新北議員建議款 「七大寇」綠議員恰都掛蛋

鑼鼓開路！統測「全國狀元」騎馬拜文昌 曝480.5高分心法

禍不單行…孟加拉致命洪災後水患趨緩 30萬民眾仍棲身避難處所

中央社／ 達卡25日綜合外電報導
孟加拉救災當局官員今天表示，歷經了數天的致命洪災後，國內低窪地區河水的水位正在消退，但有30萬民眾仍待在緊急避難處所且需要援助。圖為孟加拉費尼的人們趟過洪水。路透
孟加拉救災當局官員今天表示，歷經了數天的致命洪災後，國內低窪地區河水的水位正在消退，但有30萬民眾仍待在緊急避難處所且需要援助。圖為孟加拉費尼的人們趟過洪水。路透

孟加拉救災當局官員今天表示，歷經了數天的致命洪災後，國內低窪地區河水的水位正在消退，但有30萬民眾仍待在緊急避難處所且需要援助。

法新社報導，孟加拉的嚴重水患已造成至少18人死亡，這為本月初剛上台的新政府帶來了更多挑戰。

災害管理部長艾薩姆（Faruk-e-Azam）說道，包括陸軍、空軍和海軍聯合部隊在內的救援團隊，正幫助那些被迫離開家園的民眾，並為失去一切的災民提供援助。

艾薩姆告訴法新社：「隨著洪水開始退去，災情正有改善。」

災害管理部指出，有超過30萬7000人目前待在避難處所，逾520萬人受到這場洪患影響。

艾薩姆還說：「現在我們正努力恢復受影響地區的通訊，以便能發送救濟食物…我們也採取措施，防止傳染病蔓延。」

孟加拉先前歷經長達數週的政治動盪，導致執政15年的總理哈希納（Sheikh Hasina）倒台後逃往印度，諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府仍試圖站穩腳跟，如今水災又加劇這個國家的困境。

首都達卡（Dhaka）與主要港市吉大港（Chittagong）之間的公路和鐵路損毀，想進入嚴重災區變得相當困難，商業活動也受到擾亂。

季風降雨每年都會造成廣大範圍的破壞，但氣候變遷正改變天氣模式，使極端天氣事件愈來愈多。

孟加拉 災後

延伸閱讀

孟加拉前總理流亡海外 臨時政府撤銷外交護照

好讀周報／孟加拉學運示威失控釀動亂 諾獎得主尤努斯返國掌大局

台灣尤努斯基金會祝福尤努斯教授領導孟加拉民主

孟加拉組臨時政府 諾獎得主尤努斯：讓國家「第二次獨立」

相關新聞

禍不單行…孟加拉致命洪災後水患趨緩 30萬民眾仍棲身避難處所

孟加拉救災當局官員今天表示，歷經了數天的致命洪災後，國內低窪地區河水的水位正在消退，但有30萬民眾仍待在緊急避難處所且需...

南韓SK會長花7500萬美元養小三 總統千金前妻獲賠150萬美元

63歲的南韓第三大財閥SK集團會長崔泰源，與前總統盧泰愚之女盧素英的離婚官司備受關注，更被稱為南韓史上最貴離婚案。盧素英...

吉隆坡人行道8米深天坑 吞女遊客2天仍生死未卜

馬來西亞吉隆坡道路昨天突現天坑，導致印度女遊客跌落至少八公尺深地底，警消人員獲報緊急救援，但迄晚間10時為止，這名女遊客...

日本超市「1天限購1包米」惹怨 4原因釀「令和的米騷動」

日本目前出現稻米流通量減少的情況，日媒稱為「令和（時代）的米騷動」，部分超市幾乎沒米可賣，有的業者在張貼告示寫著：「一家...

貝氏號沉沒西西里島 義檢方朝「過失殺人案」偵辦

英國豪華風帆遊艇「貝氏號」(Bayesian)19日黎明前在義大利西西里島外海被一場突如其來的猛烈風暴襲擊，船上22人中...

「英國比爾蓋茲」林奇躲過牢獄 卻遇貝氏號船難

對有「英國比爾蓋茲」稱號的科技大亨林奇(Mike Lynch)來說，有什麼方式比得上呼朋引伴搭私人豪華遊艇度假紓壓，更適...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。