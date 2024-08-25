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德國警方最新調查！去年非法入境人數顯著增加 歐盟也同調

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德國聯邦刑事警察局 (BKA) 周三（8月21日）發布的最新報告稱，2023年非法入境德國的人數顯著增加。情境示意圖／Ingimage
德國聯邦刑事警察局 (BKA) 周三（8月21日）發布的最新報告稱，2023年非法入境德國的人數顯著增加。情境示意圖／Ingimage

德國聯邦刑事警察局 (BKA) 周三（8月21日）發布的最新報告稱，2023年非法入境德國的人數顯著增加。

報告指出，這一年內共有266,224人涉嫌非法入境，比2022年增加了33.4%。BKA表示，其中大多數人已被聯邦警察逮捕。

非法入境歐盟人數也有所增長

根據BKA的數據，歐洲邊境與海岸警衛局記錄了在29個國家的申根自由流動區外部邊界發生的380,200起非法越境事件。

這是自2016年以來的最高年度數字。

BKA表示，非法進入德國移民的主要來源國是敘利亞 (54,207人)、土耳其 (35,732人) 和阿富汗 (35,370人)。警方稱，許多這些試圖移民的人得到了人口走私者的幫助。

（法新社、德新社）

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歐盟 移民 警察 走私

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