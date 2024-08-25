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颱風珊珊估8月28日登陸四國地方 由南向北侵襲日本

中央社／ 東京25日綜合外電報導

今年第10號颱風珊珊正朝日本行進，根據日本氣象廳目前預測可能在8月28日登陸四國地方，一路由南往北侵襲日本各地。珊珊登陸前後將颳起每秒60公尺的最大瞬間風速。

根據日本氣象廳公布的最新颱風路徑潛勢預測圖，儘管珊珊一度偏西行進，但到8月27日將轉向東北直撲本州島，28日時可能會先登陸四國地方，預估暴風圈在27日到28日接觸日本陸地。

珊珊接著會在縱貫穿越日本近畿地方後進入日本海，持續沿日本海朝東北方向行進，預估包括北海道在內的日本多數地區都會受到影響，最後在8月30日上午9時前減弱為溫帶低氣壓。

日本民間氣象公司Weather Map氣象預報士鈴木悠撰文表示，珊珊行進路線比當初預測更偏西，從九州南部到關東沿海地區為主的地區，預估自8月26日下午起風雨將開始增強。

鈴木悠表示，珊珊可能會在8月28日左右從九州地方到東海地方間某處登陸日本，但無論從何處登陸，看來無法避免將直撲日本列島，民眾至遲應在8月26日上午前完成防颱準備。

氣象廳今天上午9時50分公布的資訊顯示，珊珊上午9時位於日本南方海面上，以每小時30公里速度朝西北行進，目前中心氣壓980百帕、近中心最大風速每秒35公尺、最大瞬間風速每秒50公尺，強度與風力跟昨天一致，同屬氣象廳分類的「強烈颱風」。

珊珊預計到8月27日上午將增強為「非常強烈颱風」，屆時位置將在接近日本的南方海面上，雖然到可能登陸四國地方的28日，威力將減弱為「強烈颱風」，但屆時中心氣壓將進一步降至955百帕、近中心最大風速增強到每秒40公尺、最大瞬間風速也增強到每秒60公尺。

根據氣象廳分類，颱風可依強度及規模進行區分。依強度來看，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，就稱為「猛烈颱風」。

日本 海地 颱風

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