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雪梨傳街頭砍人！男撞車後行兇釀4傷 目擊者：現場到處是血
澳洲雪梨南部郊區恩加丹（Engadine）25日上午發生撞車並持刀砍人，造成4人受傷，其中包括1名員警。現場到處是血，凶嫌犯案後試圖逃離現場，最後被警方用電擊槍擊中後拘捕，所幸目前並未傳出任何人員死亡。
9News報導，新南威爾斯州警方聲明，25日上午9時，恩加丹一處十字路口發生車禍。
澳洲廣播公司（ABC NEWS）指出，目擊者驚恐描述，車禍發生後一名衣服沾有血漬的男子敲打其車窗；還有一名目擊者稱，他看見男子下車後叫囂「我要殺了你」。
警方趕到場後發現該男子試圖逃逸，以電擊槍制伏後成功拘捕。被拘捕的男子身上也有刀傷；目前正在進一步調查事件原因及嫌犯動機。
一名被追撞車輛內的女性乘客，被發現身上有多處刀傷。
雪梨一處位於龐迪（Bondi）的大型商場4月才發生隨機砍人，造成6人不幸罹難。
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