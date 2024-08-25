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大貓熊興興靚靚18歲生日 馬來西亞粉絲齊祝賀

中央社／ 吉隆坡25日專電

馬來西亞高人氣大貓熊「興興」、「靚靚」23日歡慶18歲生日，今年是牠們陪伴大馬的第10年，國家動物園精心布置生日背板，準備水果大餐，大批海內外粉絲齊聚慶生。

園方準備由西瓜、葡萄、火龍果、竹筍等拼盤組成的水果大餐，飼養員展現刀工，把西瓜雕刻成水果籃模樣搭配，另輔以鮮花及水果點綴的冰塊蛋糕讓兩隻大貓熊消暑，獲在場粉絲讚賞。

不少粉絲帶著精心準備的自製周邊產品、紀念品，諸如大貓熊形狀的小餅乾、扇子、明信片與粉絲團設計的週年大貓熊紀念衣等，在貓熊館分享給其他遊客或粉絲，期望大家憑藉對兩隻大貓熊的喜愛，共同陪伴興興、靚靚度過在大馬的最後一個生日。

來自馬來西亞霹靂州（Perak）粉絲林愛云表示，她特地請假參與大貓熊生日宴會，雖然有些不捨，仍盼大貓熊返家養老之餘，能健康快樂。若未來有機會，希望能夠出國探望興興及靚靚。

大馬居民拉菲達（Rafidah）說，只要有空就到國家動物園看大貓熊，今年很可能是牠們在大馬歡慶的最後一個生日，大家特別前來慶祝，仍希望租約能再延長「一個三年」。

大貓熊興興（原名福娃）、靚靚（原名鳳儀）於2014年自中國四川抵達馬來西亞國家動物園，10年間一直是園內的高人氣明星。兩隻大貓熊於今年租約到期，儘管歸期未定，園方及粉絲仍相當不捨。

星洲日報報導，大馬政府及國家動物園園方迄今未對興興、靚靚的歸期作出回應。

動物園 貓熊 馬來西亞

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