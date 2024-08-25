德國索林根隨機砍人案 伊斯蘭國宣稱犯案

中央社／ 德國索林根24日綜合外電報導

德國西部城市索林根（Solingen）昨晚驚傳1名男子持刀隨機砍人事件，造成3死8傷，極端組織「伊斯蘭國」（IslamicState）今天出面坦承犯案。

路透社報導，這起案件發生約24小時後，德國警方表示，他們今晚在索林根的難民之家逮捕本案的第2名嫌犯，但他們無法提供此人的詳細資訊。

今天稍早，警方拘留1名年僅15歲的青少年，並稱他可能與攻擊事件有關。

「伊斯蘭國」今天透過Telegram發布聲明，將發動攻擊的男子稱為「伊斯蘭國士兵」，還說「他進行攻擊是為了向巴勒斯坦和世界各地的穆斯林復仇」。

聲明並未提供證據證來加以佐證，目前也不清楚攻擊者與伊斯蘭的關係有多密切。

這起隨機砍人案發生在23日晚間9時40分左右，地點在德國西部索林根（Solingen）的弗龍霍夫（Fronhof）市集廣場，當時正在舉行建城650週年慶祝活動，現場有樂團表演。

與荷蘭接壤的北萊茵－西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）首長烏斯特（Hendrik Wuest）稍早已將這起攻擊定調為「恐怖攻擊」。

伊斯蘭國 德國

延伸閱讀

德國隨機砍人案3死8傷…嫌犯年僅15歲 警方：不排除恐怖主義

追捕新進度！德國隨機砍人案釀3死8傷 警方稱已拘留一人

年平均工時是OECD最少 台積電德國設廠又將遇「工時」問題？

德國節慶爆隨機砍人案！至少3死4傷 凶嫌仍在逃

相關新聞

越南整年國定假日僅11日 民眾提議盼增加3天國定假日

越南全年國定假日共11天，與東南亞和全球相較少了5至6天。越南國會轉達民眾心聲，盼增加國定假日，包括越南國慶日多放兩天，...

泰國普吉島土石流釀13死 當局停止搜尋失蹤者

泰國當局今天表示，國內的度假勝地普吉島（Phuket Island）近日發生土石流災情，導致13人喪命，其中有2名俄羅斯...

德國警方最新調查！去年非法入境人數顯著增加 歐盟也同調

德國聯邦刑事警察局 (BKA) 周三（8月21日）發布的最新報告稱，2023年非法入境德國的人數顯著增加。報告指出，這一年內共有266,224人涉嫌非法入境…

巴基斯坦單日2起重大車禍 當局獲報2事故至少34死

巴基斯坦當局表示，國內東北部和西南部地區今天各發生1起巴士車禍，造成至少34人喪命

從相機窺探動物生活！國外「後院攝影機」影片網路上爆紅

想要成為網紅，只要在後院架個攝影機？近來國外社群開始流行拍攝家庭後院的動物影片，主打賣點就是人類不會前往干擾，能夠看見動物的真實行為…

德國索林根慶祝活動上隨機砍人 警方：1敘利亞嫌自首坦承犯行

德國警方今天表示，1名敘利亞男子已向警方自首並坦承犯行，聲稱他就是西部城市索林根（Solingen）建城慶祝活動隨機砍人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。