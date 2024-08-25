NASA：星際飛機安全性不足 將由SpaceX接回太空人

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

波音6月初用「星際飛機」搭載2名太空人登上國際太空站，卻面臨無法將他們送回來的窘境。美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森今天宣布，2人將在太空站待到明年2月，再搭SpaceX便車返回地球。

NASA官員稍早表示，波音（Boeing）星際飛機（Starliner）的安全性恐不足以承擔接回2名太空人的任務，這導致波音將人送上太空後，還需仰賴競爭對手馬斯克（Elon Musk）的美國太空探索科技公司（SpaceX）來負責善後。

路透社報導，上述決定是NASA多年來最重要的決定之一。尼爾森（Bill Nelson）在休士頓舉行的記者會上告訴媒體記者，他已與波音公司新任執行長歐特柏格（Robert "Kelly" Ortberg）討論上述決定，「歐特柏格跟我說，一旦星際飛機完成（空艙）返航，他們就會繼續努力解決問題。」

波音副總裁兼計畫經理納比（Mark Nappi）也在公司內部的1封電郵中表示，「我知道這個決定不符合我們的期待，但我們會隨時準備好採取必要行動，以支持NASA的決定。重點仍然是確保機組人員和太空船的安全。」

NASA太空人魏勒摩爾（Barry "Butch" Wilmore）和威廉斯（Sunita "Suni" Williams）6月5日搭乘波音太空船「星際飛機」前往國際太空站，他們原本只打算在太空站停留8天。

然而，由於這艘波音太空船首次載人前往國際太空站的任務期間出現推進器故障及及氦氣洩漏問題，2人的返航計畫遭到推遲。這趟旅程是取得NASA核發常規飛行認證的最後測試。

改乘SpaceX的太空船，需要將原本指派下次飛行的4名太空人中的其中2人換掉。任務結束後，魏勒摩爾和威廉斯將坐上SpaceX太空船「飛龍」（Dragon）船艙內的空位返回地球。

NASA的決定勢必會加劇歐特柏格面臨的危機。他本月才接管波音，並矢言重振這間航空巨擘的聲譽。

NASA 太空人 波音

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