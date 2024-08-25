致敬大馬國父 聖約翰中學120週年校慶登場

中央社／ 吉隆坡24日專電

大馬吉隆坡聖約翰中學今天舉行創校120年慶典，特別在獨立月舉辦紀念活動。校長西瓦庫瑪爾說，慶典以大馬獨立月的精神為主題，展現多元族群與文化融合的珍貴價值。

今年校慶活動地點選定默迪卡體育場（MerdekaStadium）。默迪卡體育場是大馬第一任首相東姑阿都拉曼（Tunku Abdul Rahman），於1957年8月31日宣布獨立時所在的場所。

西瓦庫瑪爾（Sivakumar Thannimalay）致詞表示，大家所站的位置，正是國父東姑阿都拉曼在67年前的獨立日，高喊7次Merdeka（馬來文「獨立」之意）的位置。

他指出，這次慶典以大馬獨立月的精神為主題，大家齊聚一堂慶祝聖約翰中學創校120週年以及第101屆年度運動會。

聖約翰中學學生伊克瑪爾（Iqmal Azril）說：「我們花了1個月的時間在準備校慶的表演活動，除感到非常興奮，也因為是我在學校的最後一年，必須要有比其他屆更好的表現。」

他說：「今年是學校創校120週年的活動，我非常享受，感到開心，感激自己身為聖約翰中學的一分子。」

這屆校慶與運動會，由同學組成5大「運動之家」遊行，分別是克勞德（Rumah Claude）、科尼利厄斯（Rumah Cornelius）、喬瑟夫（Rumah D’Joseph）、吉伯特（Rumah Gilbert）、史蒂芬（Rumah Stephen）之家，各自帶來精彩的主題演出。

不同運動之家展現特色設計與主題，詮釋獨立月的精神。克勞德之家以華麗的條紋搭配藍色服飾，象徵人民團結，強調大馬充滿多元種族與文化的歷史。他們認為馬來人、華人和印度人對社會有重要的影響與貢獻。

另外，吉伯特之家以老虎吉祥物強調在叢林中的敬畏與統治地位，將官方比喻為一隻不懼怕任何動物的萬獸之王，代表大馬官方的勇氣，全體成員身著巧克力色系服裝，象徵力量與正直。

聖約翰中學（St.John's Institution）創建於1904年1月18日，為吉隆坡最古老的學校之一，是大馬教育部認證的卓越學校（Cluster School）。

吉隆坡 運動

延伸閱讀

大陸人超愛吃⋯馬來西亞鮮食榴槤獲准輸陸 首批今運抵

大馬外長：人道治療巴勒斯坦傷患 康復將返家園

亞馬遜投資大馬62億美元

大陸女星嫁到大馬16年 扮虎媽被14歲親兒吐槽

相關新聞

環保人士童貝里反化石燃料 部分封鎖挪威天然氣廠

瑞典環保人士童貝里及環保倡議團體「反抗滅絕」成員為抗議化石燃料，今天封鎖位於挪威西南部的柯斯騰天然氣加工廠一座小型油庫，...

蓄意殺人？法國南部猶太教堂外發生爆炸 法內政部長：努力找到縱火犯

（德國之聲中文網）周六（8月24日），法國南部一家猶太教堂外的兩輛汽車被人縱火，引發爆炸，造成一名...

曾遭猛烈砲襲...沖繩未爆彈至今處理4萬件 全數清除估還需逾70年

日本沖繩從1972年回歸本土後，陸上自衛隊在截至今年8月23日止的50多年間，已處理多達4萬件未爆彈，且預估未來可能還要...

「英國比爾蓋茲」船難7死 檢方朝過失殺人偵辦

有「英國比爾蓋茲」之稱的英國科技大亨林奇（Mike Lynch），日前與家人好友搭乘超級遊艇出海，卻在義大利西西里島外海...

大阪地標拉麵店招牌巨龍斷尾 龍眼點上淚珠

日本大阪市人氣拉麵店「金龍拉麵」道頓堀店，最醒目的招牌是一條巨龍盤踞外牆，但由於立體「龍尾」超出店鋪範圍被鄰居提告侵占，...

影╱沖繩好市多開幕首日！上千人擠爆夜排 業者破天荒凌晨4點半營業

日本沖繩首間好市多24日盛大開幕，結果未演先轟動，天還沒亮就有超過1000人排隊，讓好市多破天荒決定提前3小時開門，於凌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。