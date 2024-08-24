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德國隨機砍人案3死8傷…嫌犯年僅15歲 警方：不排除恐怖主義

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
德國警方24日駐守在索林根市隨機砍人案案發現場。路透
德國警方24日駐守在索林根市隨機砍人案案發現場。路透

英國BBC報導，德國警方當地時間24日下午針對23日的索林根市隨機砍人案召開記者會說明案情。儘管案件還在調查當中，但他們公布了一些資訊和推測，包括遭拘留者是一名15歲少年，及不排除這起案件和恐怖主義有關，但事前沒有具體的恐怖威脅等。

德國警方表示，三名死者分別是67歲男子、57歲男子和56歲女子，八名傷者中有四名身受重傷，他們似乎不認識嫌犯。他們還說，稍早拘留的嫌犯是一名15歲少年。儘管面對記者追問，警方仍拒絕提供嫌犯進一部資訊，並證實不會公布嫌犯照片。

德國警方指出，他們發現了「多把刀」，正試圖確認嫌犯所使用的武器是不是其中一把。他們也說，襲擊者「特意瞄準」受害者喉嚨。

德國警方說，尚不清楚嫌犯作案動機，但不排除和「恐怖主義」有關。然而，案發前並無確切恐怖威脅，現場也沒有設立大型安全區。

德國 恐怖主義

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