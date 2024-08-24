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環保人士童貝里反化石燃料 部分封鎖挪威天然氣廠

中央社／ 奧斯陸24日綜合外電報導
瑞典環保人士童貝里（Greta Thunberg）。圖／路透社
瑞典環保人士童貝里（Greta Thunberg）。圖／路透社

瑞典環保人士童貝里及環保倡議團體「反抗滅絕」成員為抗議化石燃料，今天封鎖位於挪威西南部的柯斯騰天然氣加工廠一座小型油庫，不過廠方表示工廠仍維持正常運作。

柯斯騰（Kårstø）天然氣加工廠的技術服務供應商、挪威國營能源公司Equinor告訴路透社，自工廠輸往歐洲的天然氣出口沒有受到影響。

公司發言人說道：「有環保人士試圖從海上及部分陸地入口封鎖我們的油庫。」

法新社報導，反抗滅絕（Extinction Rebellion）在社群媒體發文指出，8艘小船及3艘汽艇進入柯斯騰天然氣加工廠外的安全區，以阻止工廠正常營運。

童貝里（Greta Thunberg）等環保人士也在岸上聚集，封鎖設施門口。

反抗滅絕的貼文引述了童貝里的話：「當化石燃料工業奪走人們的生命，並破壞維持我們生命的（生態）體系，我們不能袖手旁觀。」

Equinor媒體發言人告訴法新社：「一群環保人士聚集在部分設施外，但目前工廠仍正常運作。」

根據這名發言人，警方正在處理這場抗議活動。

化石 挪威 童貝里

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