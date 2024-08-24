蓄意殺人？法國南部猶太教堂外發生爆炸 法內政部長：努力找到縱火犯

（德國之聲中文網）周六（8月24日），法國南部一家猶太教堂外的兩輛汽車被人縱火，引發爆炸，造成一名警察受傷。教堂內部無人受傷。

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）稱這起在海濱度假勝地拉莫特（La Motte）的貝思·雅各布（Beth-Yaacov）猶太教堂發生的事件是「明顯的犯罪行為」。他表示，「正在動用一切手段找到肇事者」。

這位部長還說，在爆炸事件發生後，法國猶太人聚集地點的警力將會增加。達爾馬寧和法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）計劃當天前往爆炸現場。

警方表示，爆炸可能是由藏在其中一輛車內的煤氣罐引發的。這座靠近蒙彼利埃的小鎮常住人口約為8500人，但在夏季旅游旺季人口數量會大幅增加。

爆炸發生之際，法國和其他歐洲國家因加沙戰爭而處於高度戒備狀態。達爾馬寧本月表示，政府在2024年上半年統計了887起反猶太主義行為，是2023年同期的近三倍。

法國猶太機構代表委員會（CRIF）稱這起爆炸是「一次殺害猶太人的企圖」。CRIF主席阿爾菲（Yonathan Arfi）告訴法新社，使用煤氣罐「在禮拜者預計抵達猶太教堂時發生的爆炸不是簡單的犯罪行為」，他說，「這是蓄意殺人」。

（法新社、德新社）

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