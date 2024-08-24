曾遭猛烈砲襲...沖繩未爆彈至今處理4萬件 全數清除估還需逾70年
日本沖繩從1972年回歸本土後，陸上自衛隊在截至今年8月23日止的50多年間，已處理多達4萬件未爆彈，且預估未來可能還要花70年到100年才能處理完沖繩所有的未爆彈。
日本放送協會（NHK）報導，沖繩在太平洋戰爭末期的沖繩戰役中飽受美軍空襲及艦砲射擊等，無數砲彈掉落在沖繩土地上，當時的猛烈砲襲也被稱為「鐵之風暴」，推估共留下約一萬公噸的未爆彈，而從沖繩1972年回歸日本本土後，陸上自衛隊就持續投入未爆彈處理工作。
在這種情況下，陸上自衛隊未爆彈處理隊昨天白天仍接獲幾件發現未爆彈的通報，並持續進行因應。
未爆彈處理隊昨天在那霸市一處住宅工程現場，發現美製長度約40公分的5英吋艦砲未爆彈，並用貨車將未爆彈回收處理。
在昨天的未爆彈回收作業結束後，總計陸上自衛隊從沖繩回歸日本後至今所處理的未爆彈已多達4萬件。
在現場負責因應的陸上自衛隊第101未爆彈處理隊長岩瀨亘說，「光是今天就處理了3件，可以看出這麼多的未爆彈危險仍存在於沖繩」，他們未來也會持續在零事故的情況下排除這些未爆彈，讓沖繩縣民能安全生活。
沖繩未爆彈處理以平均1天超過1件的速度持續，如果要完全處理完畢，預估還需花費70年到100年左右，所以也被認為是「永不告終的戰後處理」。
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