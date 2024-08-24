快訊

LINE傳2字秒踩職場禁忌！新鮮人遭嗆：主管才能說

年底就要當爸爸了...《新西遊記》製作人驚傳車禍身亡 享年35歲

MLB／大谷翔平40轟球在哪？居然被「他」丟回觀眾席

影╱沖繩好市多開幕首日！上千人擠爆夜排 業者破天荒凌晨4點半營業

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本沖繩首間好市多24日盛大開幕，上千人夜排等開門。取自琉球新報在X的影片
日本沖繩首間好市多24日盛大開幕，上千人夜排等開門。取自琉球新報在X的影片

日本沖繩首間好市多24日盛大開幕，結果未演先轟動，天還沒亮就有超過1000人排隊，讓好市多破天荒決定提前3小時開門，於凌晨4時半開店，門口塞爆入場人潮，店家甚至擺出「等待入場需要5小時」的告示牌。

好市多在沖繩的首家分店，不只吸引當地民眾，連遊客都爭相造訪。琉球新報報導，23日深夜許多民眾就開始排隊等待開門，到24日凌晨3時半，800多個停車位幾乎就被停滿，周邊地區也因為大量湧入的人潮而造成交通堵塞，讓業者決定破天荒地提前在凌晨4時半開始營業。

業者同時也在門口擺出「等待入場需要5小時」的告示牌。一名來自糸滿市的32歲男子與妻子提前到場，成功排在第2組入場。他說，「雖然沖繩人表面上說不太喜歡排隊，但實際上還是會來排隊，考慮到停車場很快就會被停滿，所以我們前一天就來了。」

另一名從沖繩市來的65歲女性興奮表示，「我沒有什麼特別要買的東西，是來紀念朝聖的。」

根據網友在X上分享的場畫面顯示，在提前開放入場前，有大量民眾自帶露營椅和雨傘等到場排隊，而由於等候時間太長，好市多員工也提供免費飲用水給現場排隊民眾。

人潮擠爆令好市多在門口擺出「等待入場需要5小時」的告示牌。取自琉球新報在X的影片
人潮擠爆令好市多在門口擺出「等待入場需要5小時」的告示牌。取自琉球新報在X的影片
好市多破天荒決定提前3小時開門，於24日凌晨4時半開店。取自琉球新報在X的影片
好市多破天荒決定提前3小時開門，於24日凌晨4時半開店。取自琉球新報在X的影片

好市多 影片 沖繩

延伸閱讀

被好市多這物品劃傷流血 她提醒家長：如是小孩那後果不堪設想

他點名日本1旅遊勝地打趴國旅 眾人全認同：連對手都不是

紐時：好市多洞悉美國人購物心理 台灣好市多為美國好市多貢獻了好處

她激推好市多1神級點心「烤完超香」 一票人點頭：已吃掉3盒

相關新聞

女兒攜孫返娘家遲遲不走…7旬夫婦驚覺有異 問1句話她秒淚崩揭實情

婆媳問題造成夫妻感情生變的案例時有耳聞，有些人因考量經濟狀況及兒女而隱忍，有些人則會果斷斬除有毒的關係，選擇離婚。近日有日媒報導，一位女兒在暑假時帶孫子返鄉探望退休父母，但直到開學日將至都沒有表現出要回家的意願...

影╱沖繩好市多開幕首日！上千人擠爆夜排 業者破天荒凌晨4點半營業

日本沖繩首間好市多24日盛大開幕，結果未演先轟動，天還沒亮就有超過1000人排隊，讓好市多破天荒決定提前3小時開門，於凌...

「英國比爾蓋茲」船難7死 檢方朝過失殺人偵辦

有「英國比爾蓋茲」之稱的英國科技大亨林奇（Mike Lynch），日前與家人好友搭乘超級遊艇出海，卻在義大利西西里島外海...

大阪地標拉麵店招牌巨龍斷尾 龍眼點上淚珠

日本大阪市人氣拉麵店「金龍拉麵」道頓堀店，最醒目的招牌是一條巨龍盤踞外牆，但由於立體「龍尾」超出店鋪範圍被鄰居提告侵占，...

正準備前往朝聖… 印度觀光巴士在尼泊爾墜河 至少27死16傷

印度一輛載有43人的觀光巴士，23日上午11時半左右在尼泊爾境內前往該國首都加德滿都的路上墜河，造成27人死亡、16人受...

影／搭摩天輪意外「掉出車廂」 女子高空墜落慘死遊客全目睹

墨西哥聖路易斯波托西州（San Luis Potosí）近日舉辦國家博覽會（Fenapo），博覽會上有小型的遊樂園，不料遊客在遊樂園遊玩時卻發生悲劇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。