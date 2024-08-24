女兒攜孫返娘家遲遲不走…7旬夫婦驚覺有異 問1句話她秒淚崩揭實情

婆媳問題造成夫妻感情生變的案例時有耳聞，有些人因考量經濟狀況及兒女而隱忍，有些人則會果斷斬除有毒的關係，選擇離婚。近日有日媒報導，一位女兒在暑假時帶孫子返鄉探望退休父母，但直到開學日將至都沒有表現出要回家的意願，父母察覺有異，一問之下才知女兒因為婆媳關係陷入婚姻危機。儘管父母支持女兒離婚並帶著孩子回老家住，卻也不得不面對往後生活開銷加劇的可能性。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一對7旬退休夫婦的存款約有1000萬日圓（約新台幣220萬元），再加上每月可領取24萬日圓（約新台幣5萬3千元）的年金，雖然無法奢侈度日，仍可以過著安穩的老年生活。

某年暑假，他們39歲的女兒（以下簡稱A） 帶著就讀小學2年級的孫子回老家，由於這次女婿罕見地沒有同行，母親便向A詢問，對方僅以最近工作較忙敷衍帶過。

夫婦雖然依舊很開心能和2人見面，但直至開學日將近，A都沒有表現出回家的意願，察覺情況有異的他們，決定向A試探性地詢問「不管要在這住多久，爸爸媽媽都很樂意喔，但是考量現實因素，小孩也要開學了，繼續待下去也不是辦法吧？」

此言一出，A的眼淚便奪眶而出，緩緩地道出之所以不願回家的理由。

婚後的A原先與丈夫、小孩3人住在離娘家約2小時車程的城市裡，因為居住的公寓在公公名下，所以無須繳納房租。在兒子升上小學後，僅從事兼職工作的A一個人待在家的時間便增加了不少。

而A的婆婆是個我行我素的人，因為有備用鑰匙，所以不管A在不在家，她都會不打招呼直接踏進家門，擅自替他們打掃房間、或只用清水洗碗等等，甚至會插手A夫婦的對孩子的教育方針。A多次向丈夫表達對婆婆的不滿，但對方卻表示「你工作繁忙，我媽只是想幫忙分擔而已，你反而應該感恩吧」。

最後，忍耐已久的A終於爆發了，她決定與丈夫以離婚為前提分居，在回老家前，她也明確表示，若不改善現況就要離婚，而對方僅表示離婚後，孩子的扶養權必須歸他。備感危機的A於是辭去工作，帶著孩子返回老家。

父母聽完A的情況後，表示會無條件站在A這邊。然而，若是未來A與丈夫離婚，光憑夫婦2人的存款與退休金，即使能為A母子倆提供短期的金錢支援，但長期下來勢必會走向破產的局面，眼下最為關鍵的，仍是要讓A有份工作可支付母子的生活費才是。