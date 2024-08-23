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西西里島船難再尋獲遺體 據信為科技大亨林奇女兒

中央社／ 波尼切洛23日綜合外電報導

數天前1艘超級遊艇義大利西西里島外海遭遇風暴後沉沒，潛水員今天搜尋最後1名失蹤者時尋獲1具遺體，據推測是確認已死於這起船難的英國科技大亨林奇的女兒漢娜．林奇。

義大利海岸防衛隊向法新社證實前述消息，這使8月19日清晨西西里島（Sicily）外海的「貝氏號」（Bayesian）遊艇沉沒事故最終死亡數來到7人。

知名科技企業家林奇（Mike Lynch）和其他5人的遺體都已經在昨天之前被打撈起來，林奇的18歲女兒漢娜．林奇（Hannah Lynch）是最後1位失蹤者。

路透社報導，今天打撈起的遺體移至西西里首府巴勒摩（Palermo）的醫院太平間後，預計就會開始正式確認死者身分並驗屍。

相關當局已對這起沉船事件展開司法調查，海事專家則感到困惑，因為他們認為，義大利高級遊艇製造商Perini打造的「貝氏號」應該能承受住19日的風暴。

遊艇船長柯特費德（James Cutfield）、8名倖存船員和乘客已接受警方詢問，但他們尚未公開發表評論。負責調查的檢察官預計明天召開記者會。

林奇日前邀請友人搭乘豪華遊艇「貝氏號」旅遊，19日清晨卻在巴勒摩以東的波尼切洛（Porticello）港口附近，遭遇強烈風暴襲擊後沉沒，船上22人有15人立刻獲救。

義大利 遊艇 風暴

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