找到「英國比爾蓋茲」之女？義當局稱尋獲最後1名船難失蹤者遺體

有「英國比爾蓋茲」之稱的英國科技大亨林奇（Mike Lynch）與友人19日在義大利西西里島外海發生船難，這起船難已知造成六死。救難人員21日從沉船船艙尋獲五具失蹤者遺體，據報包括林奇，僅剩林奇18歲女兒漢娜（Hannah）仍失蹤。如今義大利海岸防衛隊告訴英國天空新聞，潛水員在沉船找到最後一名失蹤者的遺體，正在進行打撈遺體的工作。

豪華風帆遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日清晨在西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以東的波尼切洛（Porticello）港口附近，遭遇強烈風暴突襲後沉沒。當時船上有22名乘客，其中15人立刻獲救，1名廚師的遺體被尋獲，而林奇父女、摩根士丹利國際公司董事長布魯莫夫婦，及高偉紳律師事務所合夥人莫維洛夫婦等六人失蹤。除了漢娜外，據稱其餘五人遺體21日被尋獲。