聽新聞
test
0:00 / 0:00
找到「英國比爾蓋茲」之女？義當局稱尋獲最後1名船難失蹤者遺體
有「英國比爾蓋茲」之稱的英國科技大亨林奇（Mike Lynch）與友人19日在義大利西西里島外海發生船難，這起船難已知造成六死。救難人員21日從沉船船艙尋獲五具失蹤者遺體，據報包括林奇，僅剩林奇18歲女兒漢娜（Hannah）仍失蹤。如今義大利海岸防衛隊告訴英國天空新聞，潛水員在沉船找到最後一名失蹤者的遺體，正在進行打撈遺體的工作。
豪華風帆遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日清晨在西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以東的波尼切洛（Porticello）港口附近，遭遇強烈風暴突襲後沉沒。當時船上有22名乘客，其中15人立刻獲救，1名廚師的遺體被尋獲，而林奇父女、摩根士丹利國際公司董事長布魯莫夫婦，及高偉紳律師事務所合夥人莫維洛夫婦等六人失蹤。除了漢娜外，據稱其餘五人遺體21日被尋獲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言