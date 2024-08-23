尼加拉瓜獨裁政權 一周關閉1600個非政府組織

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）獨裁政權，22日下令解散包括美國商會（Amcham）等151個非政府組織，理由是沒依規定繳交財務報表。而該國19日才剛下令關閉1500個非政府組織，其中包括超過700個宗教團體。

儘管美洲人權委員會 （IACHR）以及聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）都提出強烈批評，但奧蒂嘉政權不為所動，變本加厲，一周就下令關閉本國或國外總共超過1600個非政府組織。

中美洲媒體「新聞報」（La Prensa）報導，當地時間22日被下令解散的151個非政府組織中，包括在尼加拉瓜擁有47年歷史，300多家尼國與美國公司會員的美國商會（Amcham）。

和美國商會（Amcham）同樣命運的還有韓國投資商會、墨西哥工商會、巴拿馬商會、哥斯大黎加和烏拉圭工商會及厄瓜多旅遊協會等。尼加拉瓜內政部表示，這些商會沒有依照尼國政府規定，繳交最長時間「35年」的財務報表，包括收入支出的細目，試算平衡表以及董事會的詳細資訊。

尼國政府也指控，有部分被下令關閉的組織，過去曾經捐款資助反對勢力，企圖推翻現任的奧蒂嘉政權。根據統計，總計從2018年4月後，已經有超過5400個非政府組織，商會以及宗教團體被下令解散關閉。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）也報導，奧蒂嘉政權最新規定，除了對教會和宗教團體課稅外，非政府組織運作將由警方控管，同時可以對成員採取刑事制裁、沒收財產、驅逐或是取消國籍。