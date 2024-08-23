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影／搭摩天輪意外「掉出車廂」 女子高空墜落慘死遊客全目睹

聯合新聞網／ 綜合報導
女子從摩天輪墜落，當場傷重不治身亡。示意圖／ingimage
女子從摩天輪墜落，當場傷重不治身亡。示意圖／ingimage

墨西哥聖路易斯波托西州（San Luis Potosí）近日舉辦國家博覽會（Fenapo），博覽會上有小型的遊樂園，不料遊客在遊樂園遊玩時卻發生悲劇。

據當地媒體《Aristegui Noticias》報導，一名39歲女子在博覽會上搭乘摩天輪，不過女子因為來不及下車，被困在摩天輪的吊艙內，最後因無法抓牢而從高處墜落。當時有許多遊客正排隊準備搭乘遊樂設施，因此有不少人都目睹了恐怖的事發瞬間。

女子在墜落過程中多次撞擊鋼樑和吊艙，當警方抵達現場時，女子因傷勢過重已無生命跡象。這起事件的影片被分享到社群媒體，引發社會關注。

據報當地檢察官辦公室已展開調查，要深入了解事件發生的確切原因。報導指出，事件肇因可能是吊艙的安全扣沒有正確固定，導致吊艙打開，才發生這起悲劇。

博覽會官方和相關官員表示，所有遊樂設施在開放前都經過嚴格的檢查和批准，博覽會也為所有遊客提供保險，因此保險將涵蓋此次事故所產生的所有費用。

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