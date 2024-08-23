大阪地標金龍拉麵斷尾畫面曝光 網見「巨龍落淚」大讚：實在太會

日本大阪市人氣拉麵店「金龍拉麵」道頓堀店，最醒目的招牌是一條巨龍盤踞外牆，但由於立體「龍尾」超出店鋪範圍被鄰居提告侵占，要求拆除。店家官司敗訴後，今天凌晨動用鋸子「斷尾」，並在龍眼下方加上一顆「淚珠」，被網友稱讚「實在太會了」。

讀賣新聞報導，金龍拉麵位在大阪市繁華商業區的立體招牌於1992年左右設置，店鋪正面的北側上方為龍的主體，尾巴則是凸出在西側的牆壁。

經過店家與鄰近土地業主協調，當地時間今天凌晨1時30分（台灣時間凌晨0時30分）左右，在許多圍觀民眾的見證下，店家請專人用電動鋸子將龍尾鋸斷，「斷尾手術」持續了4個多小時。

除了鋸掉尾巴之外，店家還請製作招牌的業者在龍的眼睛下方裝上「淚珠」，看來就像巨龍落淚。龍尾鋸掉後的斷面也被塗上金漆，以搭配店名「金龍」，並藉此營造出大阪特有的風格。

許多網友稱讚店家的巧思，認為加上淚珠真的是神來之筆。有網友認為，「這樣不是很好嗎？變得很可愛」，予以稱讚。

心の中で泣きながら…金龍ラーメン「龍のしっぽ」を撤去 制作者自らが電動カッターで切断 https://t.co/EnxpF15LkA



隣接地にはみ出しているとして撤去を命じた司法判断を受けた対応で、運営会社は「断腸の思いだが判決にのっとる」としている。 — 産経ニュース (@Sankei_news) 2024年8月22日

店家發出聲明表示，「雖然我們以斷腸之情將龍斷尾，但今後仍會持續守護這塊深受客人喜愛的地標招牌」。切下來的「龍尾」長約1公尺、寬30公分。店家表示，尚未確定要如何利用被切下來的部分。

擁有金龍拉麵旁土地的是一家房屋仲介公司，預定在該地蓋新建築，認為「立體招牌的尾巴部分及屋簷凸出到鄰接土地上方」，因此訴請法院要求金龍拉麵店家拆除越界的龍尾。

不過，金龍拉麵方面主張「拆除尾巴會造成品牌形象下滑，帶來重大損失」，請求法院駁回原告所請。

大阪地方法院去年10月26日做出判決，認為「凸出的龍尾及屋簷侵害原告的土地所有權」，命令金龍拉麵拆除。今年5月，大阪高等法院的二審裁決也支持一審判決，店家放棄上訴。