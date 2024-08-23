大阪地標金龍拉麵斷尾畫面曝光 網見「巨龍落淚」大讚：實在太會
日本大阪市人氣拉麵店「金龍拉麵」道頓堀店，最醒目的招牌是一條巨龍盤踞外牆，但由於立體「龍尾」超出店鋪範圍被鄰居提告侵占，要求拆除。店家官司敗訴後，今天凌晨動用鋸子「斷尾」，並在龍眼下方加上一顆「淚珠」，被網友稱讚「實在太會了」。
讀賣新聞報導，金龍拉麵位在大阪市繁華商業區的立體招牌於1992年左右設置，店鋪正面的北側上方為龍的主體，尾巴則是凸出在西側的牆壁。
經過店家與鄰近土地業主協調，當地時間今天凌晨1時30分（台灣時間凌晨0時30分）左右，在許多圍觀民眾的見證下，店家請專人用電動鋸子將龍尾鋸斷，「斷尾手術」持續了4個多小時。
除了鋸掉尾巴之外，店家還請製作招牌的業者在龍的眼睛下方裝上「淚珠」，看來就像巨龍落淚。龍尾鋸掉後的斷面也被塗上金漆，以搭配店名「金龍」，並藉此營造出大阪特有的風格。
許多網友稱讚店家的巧思，認為加上淚珠真的是神來之筆。有網友認為，「這樣不是很好嗎？變得很可愛」，予以稱讚。
店家發出聲明表示，「雖然我們以斷腸之情將龍斷尾，但今後仍會持續守護這塊深受客人喜愛的地標招牌」。切下來的「龍尾」長約1公尺、寬30公分。店家表示，尚未確定要如何利用被切下來的部分。
擁有金龍拉麵旁土地的是一家房屋仲介公司，預定在該地蓋新建築，認為「立體招牌的尾巴部分及屋簷凸出到鄰接土地上方」，因此訴請法院要求金龍拉麵店家拆除越界的龍尾。
不過，金龍拉麵方面主張「拆除尾巴會造成品牌形象下滑，帶來重大損失」，請求法院駁回原告所請。
大阪地方法院去年10月26日做出判決，認為「凸出的龍尾及屋簷侵害原告的土地所有權」，命令金龍拉麵拆除。今年5月，大阪高等法院的二審裁決也支持一審判決，店家放棄上訴。
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