馬來西亞頻傳詐騙嚴重破壞經濟 外國及大陸嫌犯幕後操控

馬來西亞詐騙案頻傳，詐騙集團多將詐騙金錢移轉海外，嚴重破壞馬來西亞經濟，嫌犯包括印尼和俄羅斯人，還有大陸人扮詐騙誘餌或幕後操控，導致年輕人步入詐騙陷阱。

馬來西亞首相署曾於2022年10月成立「國家詐騙應對中心」（NSRC），成為處理網路金融犯罪行動中心。

但詐騙集團不斷出現新犯罪手法，馬來西亞20日啟動「國家反詐騙平台」（NFP），運用人工智慧辨別、分析或預測可疑交易，快速追蹤詐騙金錢流向，打擊詐騙。

新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，馬來西亞國際人道主義組織（MHO）剛揭發運作6年、詐騙金額達馬幣1億令吉（約新台幣7億元）的外匯投資詐騙案。警方接獲385起報案，初估約400人受騙。

祕書長希山慕丁哈欣（Hishamuddin Hashim）表示，這起詐騙集團幕後操控成員除了來自印尼的主謀，也有協助「招攬」被害人的馬來西亞犯罪同夥，以及自稱外匯交易專家的俄羅斯人。

馬來西亞國際人道主義組織發現，詐騙集團成功騙取錢財後，多數會移轉海外，對馬來西亞經濟造成嚴重影響。

尤有甚者，馬來西亞網友維妮（Winnie Soong）最近在社群媒體平台臉書（Facebook）發文，稱詐騙集團成員假冒「國家詐騙應對中心」官員與警察角色詐騙，她在詐騙成員以多重身分的詐騙手法轉換下損失慘重，最終被騙約馬幣4萬令吉。

馬來西亞當地人多形容被誘騙赴海外詐騙的受害人為「豬仔」，今年初有6名馬來西亞人酒吧裡認識能言善道的大陸人，並在初識當晚獲邀享用美酒佳餚，友情迅速升溫，這名大陸人不斷在受害人前展現「經濟」實力，最終遭賣赴寮國詐騙集團。

馬來西亞目前遭詐騙者多半是華裔年輕人，華人兼具中文、粵語、潮洲、英語和馬來話等能力，易遭與詐騙集團勾串的不肖大陸人「請君入甕」。

不願透露姓名的救援志工受訪說，從多數救援個案受害人傾訴被害經驗案例，詐騙集團有不少幕後成員或首腦是來自大陸，或利用特定大陸人扮詐騙誘餌，與馬來西亞華人接觸施行詐騙「話術」。

馬來西亞人民公正黨（Parti Keadilan Rakyat）泗岩沫（Segambut）區部署理主席鄭成隆（Deric Teh）告訴中央社，「國家反詐騙平台」主要打擊網路詐騙案，受害人多半經由匯款受到詐騙，損失金額從馬幣數百令吉到數萬令吉不等，但多數受害人無法追回遭詐騙款項，這次運用人工智慧辨別、分析或預測可疑交易項目成立的「國家反詐騙平台」，將能快速追蹤詐騙金錢流向。

人道主義組織成員辜健鈫（Daniel Khoo）表示，無論是遭騙赴海外淪為「豬仔」或遭網路詐騙受害人，最重要關鍵仍在於受害人自身心態，千萬不能受詐騙「話術」影響，如接獲來路不明電話或自稱警方來電，都首先要思考是否為詐騙電話，或先掛掉電話再與銀行或警方求證。