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菲律賓警方突襲中國人經營詐騙中心 逮捕近百人

中央社／ 馬尼拉22日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕。路透
菲律賓總統小馬可仕。路透

菲律賓警方昨天在馬尼拉突襲一家由中國人經營的詐騙中心，逮捕數十名菲律賓人和外國工作者等近百人，這些人涉嫌詐騙受害者投資「被操縱」的交易平台。

法新社報導，這個詐騙中心以一家獲得許可的線上博弈公司名義作為掩護。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上個月下令禁止這個與詐騙、綁架、人口販賣和謀殺有關聯的產業。

警方在黎明前對馬尼拉都會區一棟辦公大樓發動突襲，逮捕58名中國人以及若干來自馬來西亞、緬甸、印尼和越南共67名外國人，另外有32名菲律賓人也被逮捕。

警方聲明指出，這個詐騙中心的持有人和經理都是中國人，在這次突襲行動遭到逮捕。

菲律賓警方表示，這個中心經營「加密貨幣投資騙局」和「愛情騙局」，假冒有錢人士的員工會「引誘」受害者投資「被操縱」的交易平台。

根據聲明，遭逮捕的菲律賓人告訴警方，他們被迫從事詐騙，但未具體說明如果他們拒絕會發生何事。

聲明指出，一些工作人員充當模特兒，被迫「穿著誘人」並進行「淫穢行為」以引誘潛在的受害者。

在菲律賓社會大眾對一名市長涉嫌參與馬尼拉北部一個大型詐騙中心的指控表達強烈抗議下，小馬可仕針對線上博弈營運商發布禁令。

菲律賓班班市（Bamban）市長郭華萍被控是中國公民，以欺騙手段取得公民身分得以競選公職，目前在逃。

菲律賓當局認為，可能還有數百家非法線上博弈實體，以及高達40多家獲得許可營運商仍在公職人員眼皮下經營詐騙中心。

中共 菲律賓 詐騙 馬尼拉

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