史上第2大鑽石！波札那出土2492克拉巨鑽
加拿大礦商盧卡拉鑽石公司今天宣布，他們於波札那共和國（Botswana）發現重達2492克拉巨鑽，為史上第2大鑽石。
法新社報導，盧卡拉鑽石公司（Lucara Diamond）發表聲明指出，他們於波札那東北部的卡羅韋鑽石礦場（Karowe Diamond Mine）中，運用X光偵測技術發現這顆巨鑽。
盧卡拉鑽石公司並未提供這顆鑽石的估價。按照克拉來看，這顆鑽石僅次於1905年在南非發現、重達3016克拉的庫里南鑽石（Cullinan Diamond）。
盧卡拉公司總裁藍姆（William Lamb）於聲明中表示：「我們對這顆2492克拉巨鑽出土，感到狂喜。」
這是「有史以來發現的最大未加工鑽石之一」，這顆鑽石運用Mega Diamond Recovery公司於2017年安裝的X光技術所發現，這項技術用於識別與保護大型高價值鑽石。
盧卡拉波札那公司（Lucara Botswana）董事總經理拉赫里（Naseem Lahri）今晚在波札那總統府，將這顆手掌大小的半透明鑽石向總統馬西西（MokgweetsiMasisi）展示。
馬西西表示：「有人跟我說，這是目前為止在波札那出土最大的鑽石，也是世界第二大。」他恭喜這家公司並說：「這很珍貴。」
波札那是全球最大的鑽石生產國之一，鑽石也是這個非洲國家主要收入來源。根據國際貨幣基金（IMF）的數據，鑽石收入佔波札那國內生產毛額（GDP）30%及佔出口80%。
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