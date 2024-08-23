恐怖人倫命案！母女遭割喉棄屍溝渠 又發現1兒慘死…警逮43歲丈夫

馬來西亞發生恐怖人倫命案！1對母女被發現遭割頸殺死遭棄屍溝渠，警方接報後在短短4小時內「火速」逮捕43歲男嫌犯，竟是2名死者摰親 ── 丈夫及父親。警方調查更發現，嫌犯殺害母女後再狠下毒手，把另1名2歲小兒子割喉拋入大溝渠。

綜合馬來西亞媒體報導，事發8月19日下午約5時，2名女子遭棄屍雙溪古洛空置店屋後溝渠。警方獲報趕到現場，發現2名死者穿戴整齊，頸部有割傷痕跡，身上沒有任何身份證明。

警方之後證實，2名死者為母女關係，其中母親34歲，女兒只有10歲，相信是外籍人士，屍體被送往蘇丹後峇希雅醫院太平間解剖確定死因。

警方根據線報，同日晚上9時到武吉檳榔清真寺拘捕1名43歲外籍男士，他是2名死者的丈夫及父親。警方指，疑犯育有3名子女，他作案後帶着5歲兒子，從案發地點步行17公里路躲藏在清真寺內，最終落網，而5歲兒子當時精神恍惚處於驚恐狀態，已被送往兒童諮詢中心（CIC）安頓。

警方又說，在吉打港口海域發現1具男孩屍體，推測是嫌犯2歲幼子，初步調查嫌犯殺死母女後，再到距離母女死的地點2公里處殺死小兒子拋入溝渠。

警方指出，嫌犯尿檢顯示對3種毒品有陽性反應，包括冰毒、大麻和安非他命，相信因經濟壓力和毒品因素引發家暴，最終鬧出人命。警方從疑犯身上發現1把沾有血跡的「巴冷刀（無鞘的彎刀）」，推測是作案工具。

警方依謀殺罪調查案件，罪成可判處絞刑或監禁30至40年，以及鞭笞不少於12下。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方根據線報，到武吉檳榔清真寺拘捕1名43歲外籍男士，他是2名死者的丈夫及父親。（網上圖片）

延伸閱讀：

人渣！3歲女童當街遭已婚男擄走強姦全身傷 絕望影片曝光極震撼

恐怖倫常慘案！瑜伽導師殺母分屍 分十多袋吃掉屍塊 原因極心寒

文章授權轉載自《香港01》