「英國比爾蓋茲」林奇船難 遺體尋獲

有「英國比爾蓋茲」之稱的英國科技大亨林奇與友人十九日在義大利西西里島外海發生船難，救難人員廿一日從沉船船艙尋獲五具遺體，據報包括林奇。這起船難總計有十五人生還，已造成六死，僅剩下林奇十八歲女兒漢娜仍失蹤。

林奇邀請友人搭乘豪華風帆遊艇「貝氏號」旅遊，十九日清晨在西西里島波尼切洛港口附近，遭強烈風暴侵襲沉沒。船難後搜救單位十九日當天尋獲遊艇廚師遺體，廿一日撈出五具遺體，除了林奇，還包括摩根士丹利國際公司董事長布魯莫夫婦，以及高偉紳律師事務所合夥人莫維洛夫婦。

義大利潛水搜救人員表示，搜尋工作相當不易，主因是船艙內部空間狹小，搜救動線一再受到家具等物品阻塞通道，且沉船位於五十公尺深海底，潛水員只能在水下輪班十二分鐘。

這艘「貝氏號」遊艇為林奇擁有，此趟度假行程也是由林奇邀約朋友與同事參加，慶祝他在美國的詐欺官司六月獲判無罪，林奇得以結束一年軟禁重獲自由。

義大利當局仍在調查船隻失事的確切原因，是否涉及人為因素。目前認為主因是天候不佳，當地漁民向媒體描述，十九日事發當天風勢非常劇烈，不是正常狀況，像是旋風或龍捲風來襲。

這艘豪華遊艇為何會如此輕易沉沒，引發質疑。華爾街日報報導，海事專家表示，這艘遊艇的巨型桅杆伸向天空超過七十公尺，可能是沉船因素。桅杆可能在暴風雨中折斷，掉落並損壞船體，若沒有牢固固定，也可能會被強風連根拔起，再掉落損壞船體，造成船體破洞海水湧入而沉沒。

建造「貝氏號」的義大利海洋集團執行長柯斯坦提諾說，這起船難恐有操作上的人為疏失。他說，當時船隻不該在當地下錨停泊，還把船尾艙門打開，而且沒有把龍骨下降。他表示，事發前氣象預報風暴將來襲，當地漁船都沒有出海，為何「貝氏號」不知要躲避？