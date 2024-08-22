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南韓京畿道富川市酒店驚傳大火 釀「重大傷亡」已知7死11傷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓京畿道富川市一間九層樓高的酒店22日晚間發生火災，消防車和消防人員正聚集在現場救災。新華社
南韓京畿道富川市一間九層樓高的酒店22日晚間發生火災，消防車和消防人員正聚集在現場救災。新華社

韓聯社報導，南韓警消部門指出，京畿道富川市一間九層樓高的酒店當地時間22日晚間7時39分發生火災，已知造成7人死亡、11人受傷，死者中有外國人。此外，11名傷者中有3人重傷，其餘8人輕傷，均已送醫治療。

起火點是在酒店8樓。儘管火勢沒有蔓延到整間酒店，但建築物內竄出濃濃黑煙，仍造成重大傷亡。

當地消防局在火警發生18分鐘後，已緊急啟動「二級反應」搶救火勢，共出動約160名消防員、70輛消防車。他們也在地面舖設氣墊、架設雲梯搶救受困民眾。

韓聯社指出，有些死者在火災發生時，跳到酒店一樓外鋪設的氣墊上身亡。此外，一名心臟驟停的婦女在酒店8樓的樓梯上被發現，送醫不治身亡。富川市當局表示，他們在酒店樓梯和走廊上發現一些死者。

消防員在晚間10時14分初步撲滅火勢。

韓聯社指出，起火的酒店共有64間客房，約有27名客人入住。警方表示：「我們正繼續在酒店內進行救援行動。火勢被撲滅後，我們會搜查整棟酒店內部，確認確切傷亡人數。」

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