越南防範M痘境外移入 9月旅遊潮加強入境監測

越南南部地區自2023年迄今通報了約200例M痘（mpox，舊稱猴痘）病例。越南9月起將迎接入境旅遊潮，越南外交部今天表示，相關單位已加強在口岸（關卡）、醫療機構對疑似病例進行監測。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，胡志明市衛生局17日表示，越南胡志明市巴斯德（Pasteur）研究院報告顯示，自2023年迄今，越南南部地區共記錄199例M痘病例，其中有8例死亡病例。

位於越南南部的胡志明市是觀光重鎮與經濟大城，在南部地區所有199例M痘病例中，胡志明市就占了156例，其中6例為死亡病例。以今年來看，胡志明市已有49例M痘病例，所幸尚未有死亡病例。

傳統上，越南自9月起開始迎接入境國際旅遊潮，越南外交部今天舉行例行記者會，有媒體在會上詢問，越南M痘疫情情況以及防治工作進展。

越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）表示，世界衛生組織（WHO）已宣布M痘疫情為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」。M痘在非洲多個國家快速擴散，為了防止境外移入病例，越南已落實總理指示主動加強M痘疫情防治工作。

范秋姮指出，越南已加強在邊境口岸（關卡）、各醫療機構對疑似病例進行監測。與此同時，醫療機構和相關部門將與各地政府合作，加強宣傳M痘預防措施，並指導落實防治工作，不時更新防治計畫，做好當地發生疫情時的因應準備。