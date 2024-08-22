野火肆虐逾1週...危及聯合國教科文自然遺產 葡萄牙急求救歐盟
葡萄牙今天向歐盟夥伴求助，以撲滅大西洋度假島嶼馬迪拉（Madeira）的野火，火災肆虐超過1週，並危及被聯合國教科文組織（UNESCO）列入自然遺產的森林。
法新社報導，一個政府消息來源告訴葡萄牙路沙新聞社（Lusa），該國將很快啟動歐盟民防機制（Civil Protection Mechanism），以2架Canadair滅火飛機來增加滅火強度。
當地政府首長艾布奎克（Miguel Albuquerque）表示，自從14日竄出野火，葡萄牙本土在派出76名消防員和急救專家後，又另外派出60名消防員和急救專家，都已抵達。
歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）在社群媒體平台X上發文指出，該野火截至20日已燒毀4392公頃的土地。並補充道，過去24小時，又有逾950公頃土地遭祝融侵襲。
當地民防機構領袖努尼斯（Antonio Nunes）告訴葡萄牙廣播電視台（RTP），火勢已蔓延到登錄在UNESCO自然遺產中的副熱帶常綠闊葉林（Laurissilva），也是目前最大的月桂森林。
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