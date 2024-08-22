亞洲首例M痘新病毒株 泰國疾病管制署證實：病患曾赴非洲
泰國當局今天證實國內出現亞洲首起M痘（mpox，舊稱猴痘）病毒第一分支的子分支（Clade 1b）病例，這名病患是從非洲入境泰國。
法新社報導，這名病患14日抵達曼谷後，因有M痘症狀而被送往醫院。
泰國疾病管制署表示，經實驗室檢驗，證實這名66歲歐洲男子感染了更危險的新病毒株Clade 1b。
疾管署透過聲明稱：「泰國疾管署證實實驗室檢驗結果，一名歐洲病患感染M痘病毒第一分支的子分支」，並將向世界衛生組織（WHO）通報這起病例。
「我們已開始監控和這名病患有密切接觸的43人。目前他們都未出現症狀，但我們必須持續監控至滿21天為止。」
疾管署指出，從42個風險國家入境泰國的旅客皆須登記，並在入境時接受檢測。
非洲的M痘病例和死亡人數激增。7月以來，剛果民主共和國、蒲隆地共和國、肯亞、盧安達和烏干達皆傳出疫情。
世衛組織已宣布M痘疫情為「全球公共衛生緊急事件」，並呼籲製藥公司加緊腳步生產疫苗。
世衛指出，Clade 1b的致死率約為3.6%，兒童面臨的風險更高。
泰國疾管署署長通才（Thongchai Keeratihattayakorn）指出，M痘通常是透過親密接觸而傳染，因此M痘疫情可能不會像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）一樣迅速延燒。
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