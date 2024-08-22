疑刑事糾紛...巴基斯坦東北部槍手掃射校車 導致2死6傷
巴基斯坦警方指出，國內東北部一輛校車今天遭到數名槍手掃射，造成2名女孩喪命，還有6人受傷，傷者之一的校車司機是槍手鎖定目標。
這起事件發生於當地時間早上8時左右，地點在巴基斯坦旁遮普省（Punjab）阿托克市（Attock）一處人口稀少的地區，遇襲的孩童們正前往學校途中。
當地警方發言人巴巴爾（Waseem Babar）告訴法新社：「數名槍手不分青紅皂白向一輛校車開槍，造成2位孩童喪命，還有5名孩童受傷。」
巴巴爾表示，逃離現場的槍手與校車司機的親人有訴訟糾紛。
他還提到，殞命的女童年紀僅10歲或11歲。
巴基斯坦總理夏立夫（Muhammad Shehbaz Sharif）透過聲明說，這種針對「無辜孩童的攻擊是非常殘忍及殘暴的行徑」。
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