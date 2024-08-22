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報告：全球55政權利用旅行禁令等手段 打壓異議人士

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

今天發布的一份報告指出，全球至少有55個政府正利用旅行禁令、撤銷公民身分等手段，來打壓政治對手。

監督全球公民自由的華府非營利組織「自由之家」（Freedom House）指出，針對被視為威脅的人士，獨裁政權可能採取多種措施來限制他們的行動自由，包括撤銷公民身分、實施旅行禁令、沒收護照和拒絕領事服務等。

根據「自由之家」，報告點名的每個政府至少都會採取上述4種方法中的1種，以對異議人士和相關活動展開報復。

該組織表示，報告部分內容是根據31名來自白俄羅斯、印度、尼加拉瓜、盧安達和沙烏地阿拉伯相關人士的訪談結果所撰寫，這些受訪對象都曾「親身經歷行動限制措施」。

自由之家代理主席塞達卡（Nicole Bibbins Sedaca）表示：「獨裁者會尋找任何可能的手段來阻止反對者發聲。」

「若國際社會沒有提高相關意識，並共同努力解決行動限制、政治監禁和跨國鎮壓等問題，利用這些手段打壓異議人士、侵犯基本人權的情況只會愈來愈多。」

自由之家表示，今年6月，6名來自香港、居住英國的民主運動人士遭撤銷護照；多名住在海外的厄利垂亞公民被迫簽署「悔過書」，才能取得領事服務。

報告指出，剝奪公民身分的手段在中東地區最為常見。

在過去10年中，巴林、埃及、科威特和阿拉伯聯合大公國當局已撤銷數百名政治異議分子、人權倡議人士、記者等人的公民身分。

人權 白俄羅斯 護照 香港

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