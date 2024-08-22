快訊

直播／要合併了？台新金、新光金20時45分召開重訊記者會

周末雨勢擴大！雨彈橫掃全台 珊珊颱風路徑曝光

「房貸降溫令」發酵 民眾急跳腳恐增違約風險？央行發聲

罰則天差地別！SUGA酒駕爭議延燒 南韓國會擬修法強化懲處範圍

中央社／ 首爾22日專電
防彈少年團（BTS）成員SUGA。圖／美聯社
防彈少年團（BTS）成員SUGA。圖／美聯社

韓團防彈少年團（BTS）成員SUGA因酒後騎電動機車風波延燒，也再次引起南韓社會對交通安全的重視。南韓國會議員近日因此提出修法，建議將電動滑板車等個人移動設備的酒駕罰則調整與一般車輛相同，並降低這類設備最高速限。

韓媒國民日報報導，南韓最大在野黨共同民主黨的多名議員近日都提出修法案，建議對電動滑板車及小型電動機車等個人移動設備的酒駕、無照駕駛等狀況提高罰則。

根據南韓現行法規，一般車輛的酒駕罰則則視當事人血液中酒精濃度，最低可處一年以下有期徒刑或500萬韓元以下罰金，最高可能面臨2年以上、5年以下徒刑或1000萬韓元以上、2000萬韓元以下罰金；無照駕駛可處1年以下有期徒刑或300萬韓元以下罰金。

但在近幾年開始興起的個人移動設備雖同樣能在馬路上行駛，罰則卻與一般車輛天差地別。依現行規定，酒後駕駛個人移動設備，可處20萬韓元（約新台幣4760元）以下罰金或拘留；無照駕駛可處30萬韓元以下罰金或拘留。

電動滑板車等個人移動設備剛開始開放上路時，就曾在南韓社會引起相當多爭論，反對意見認為這種代步工具存在容易擾亂交通秩序，難以確認駕駛者身分等問題。而這次國會議員們提出的修法案中，也都認為現行法規罰則過輕，難以發揮警示作用。

綜合各項提案，修法建議包括電動滑板車等個人移動設備罰則改為與一般車輛統一，並將個人移動設備的最高速限從時速25公里調降至20公里；要求個人移動設備出租業者有義務確認駕駛人的身分資格，否則應處以500萬韓元以下罰款；無照駕駛個人移動設備的罰金應從現行30萬韓元提高至100萬韓元以下等。

南韓警方統計，2019年至2023年間，累計7854件交通事故是個人移動設備引起，共導致87人死亡、8665人受傷，且有每年增加趨勢。酒後駕駛個人移動設備遭罰的件數在2022年達到8238件、2023年7037件，平均每年發生250件相關酒駕事故。

SUGA在本月6日晚間酒後駕駛電動機車摔倒，被警方發現酒駕後吊銷執照，事發後雖第一時間發布聲明道歉，但聲明中聲稱酒後騎「電動滑板車」被質疑蓄意淡化事件嚴重性，經紀公司說明誤認款式後相關討論仍不斷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

BTS 南韓 酒駕 電動機車

延伸閱讀

BTS SUGA酒駕何時接受調查？網看經紀公司回應批：讓事態惡化

南投7旬翁第6次酒駕遭判入監6個月 聲請易科罰金等遭駁

開車狂喊「酒駕這麼猖狂只有我！」 情侶遭撞飛釀1死1傷…判決出爐

韓國最正小學生出道！MEOVV首位成員「Ella Gross人稱小Jennie」　貓系混血神顏爆紅預定

相關新聞

刺鼻瓦斯味充斥...南韓光州牙醫診所突爆炸 嫌犯犯罪影像曝光

南韓光州市內一所牙醫診所今天下午突然傳出爆炸聲響，診所人員及病患倉皇逃生，所幸未造成人員傷亡；犯案的79歲男性已經自首，...

疑刑事糾紛...巴基斯坦東北部槍手掃射校車 導致2死6傷

巴基斯坦警方指出，國內東北部一輛校車今天遭到數名槍手掃射，造成2名女孩喪命，還有6人受傷，傷者之一的校車司機是槍手鎖定目...

29個健康小常識 3／鬧鐘聲音太大傷害血管？真正有用的健康商品只有這一種！

編按：本文來自日本醫學研究及調查結果，內容未必和台灣相同，仍值得關心健康的人參考。日經TRENDY整理29個健康小常識，推出系列報導。

罰則天差地別！SUGA酒駕爭議延燒 南韓國會擬修法強化懲處範圍

韓團防彈少年團（BTS）成員SUGA因酒後騎電動機車風波延燒，也再次引起南韓社會對交通安全的重視。南韓國會議員近日因此提...

日熊本「熱門景點」逾百人戲水後上吐下瀉 專家指水中疑有細菌

根據熊本縣政府調查，先前有民眾到熊本縣天草市「轟之瀑布」（轟の滝）附近河川戲水後上吐下瀉，疑似水質有問題，目前出現症狀的...

泰南設計週登場 老城魅力搭現代創意交融共舞

泰國南部近日上演一場融合傳統與潮流的設計饗宴，設計師將在地歷史魅力與現代創意相互結合，讓遊客在老城與海灘間發現一個充滿創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。