罰則天差地別！SUGA酒駕爭議延燒 南韓國會擬修法強化懲處範圍

韓團防彈少年團（BTS）成員SUGA因酒後騎電動機車風波延燒，也再次引起南韓社會對交通安全的重視。南韓國會議員近日因此提出修法，建議將電動滑板車等個人移動設備的酒駕罰則調整與一般車輛相同，並降低這類設備最高速限。

韓媒國民日報報導，南韓最大在野黨共同民主黨的多名議員近日都提出修法案，建議對電動滑板車及小型電動機車等個人移動設備的酒駕、無照駕駛等狀況提高罰則。

根據南韓現行法規，一般車輛的酒駕罰則則視當事人血液中酒精濃度，最低可處一年以下有期徒刑或500萬韓元以下罰金，最高可能面臨2年以上、5年以下徒刑或1000萬韓元以上、2000萬韓元以下罰金；無照駕駛可處1年以下有期徒刑或300萬韓元以下罰金。

但在近幾年開始興起的個人移動設備雖同樣能在馬路上行駛，罰則卻與一般車輛天差地別。依現行規定，酒後駕駛個人移動設備，可處20萬韓元（約新台幣4760元）以下罰金或拘留；無照駕駛可處30萬韓元以下罰金或拘留。

電動滑板車等個人移動設備剛開始開放上路時，就曾在南韓社會引起相當多爭論，反對意見認為這種代步工具存在容易擾亂交通秩序，難以確認駕駛者身分等問題。而這次國會議員們提出的修法案中，也都認為現行法規罰則過輕，難以發揮警示作用。

綜合各項提案，修法建議包括電動滑板車等個人移動設備罰則改為與一般車輛統一，並將個人移動設備的最高速限從時速25公里調降至20公里；要求個人移動設備出租業者有義務確認駕駛人的身分資格，否則應處以500萬韓元以下罰款；無照駕駛個人移動設備的罰金應從現行30萬韓元提高至100萬韓元以下等。

南韓警方統計，2019年至2023年間，累計7854件交通事故是個人移動設備引起，共導致87人死亡、8665人受傷，且有每年增加趨勢。酒後駕駛個人移動設備遭罰的件數在2022年達到8238件、2023年7037件，平均每年發生250件相關酒駕事故。

SUGA在本月6日晚間酒後駕駛電動機車摔倒，被警方發現酒駕後吊銷執照，事發後雖第一時間發布聲明道歉，但聲明中聲稱酒後騎「電動滑板車」被質疑蓄意淡化事件嚴重性，經紀公司說明誤認款式後相關討論仍不斷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康