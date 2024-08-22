日熊本「熱門景點」逾百人戲水後上吐下瀉 專家指水中疑有細菌

根據熊本縣政府調查，先前有民眾到熊本縣天草市「轟之瀑布」（轟の滝）附近河川戲水後上吐下瀉，疑似水質有問題，目前出現症狀的人數累計達109人。專家懷疑，水中可能有寄生蟲或是細菌。

「轟之瀑布」是天草市的人氣觀光景點，每到夏天都有許多民眾前往避暑。TBS電視台報導，8月13日前往「轟之瀑布」附近戲水的7名高中生，16日分別因為出現嘔吐及腹瀉症狀就醫。

經熊本縣當地的天草保健所調查，不只是在天草保健所轄區內，其他保健所負責的區域也有民眾出現類似症狀。截至8月22日上午9時，已經有109人因為類似症狀就醫。熊本縣政府正在努力掌握全面受害情況，並再次呼籲民眾不要前往「轟之瀑布」周邊河川遊玩。

富士電視台新聞網（FNN）採訪在河裡玩耍後出現發燒症狀的高中生，對方表示，「從瀑布上跳下去是最有趣的，當天我們就是那樣玩，結果回家後開始肚子痛和打寒顫，然後發燒，最高達到攝氏39度左右。我雖然沒有吐，但是腹瀉和發燒的症狀相當嚴重，真的很難受」。

這名高中生說，當天約有20、30多人在瀑布邊玩耍，當天和他一起去玩的弟弟和表兄弟也出現嘔吐和腹瀉症狀。他有學長在另一天去瀑布戲水，之後同樣上吐下瀉。

他表示，所有身體不適的人都有一個共同點，就是「曾經到河邊去玩」。至於進入河裡時有沒有什麼異狀，他表示，「因為最近沒有下雨，所以水溫溫的，水量也比較少」。

天草市度過梅雨季後雨量驟降，直到8月18日之前幾乎沒有下過雨，而且連續數天都是氣溫超過35度的「猛暑日」。

轟之瀑布平常有3道瀑布，但在12日拍攝的影片中可看到僅剩下1道瀑布。

熊本大學教授川越保德表示，由於水量減少，瀑布下水潭的水無法流動，加上高溫，可能導致病原性微生物增生，「熊本現在的降雨量本來就少，天草也有一段時間沒有下雨了。像是瀑布水潭這種地方，如果水量減少，水流就會停滯，細菌等就會迅速繁殖」。

至於是否可能是殺蟲劑、農藥等化學物質導致民眾中毒，專家表示，如果是這類東西，氣味可能會被察覺。

水環境問題專家吉村和就提出另一個可能性，他表示，「轟之瀑布周圍是山林地，形成了一個谷地，因此所有的雨水和水流都會匯集到瀑布當中」，野生動物糞便中的病原體可能流入河中，並在瀑布水潭中累積。

實際上，據說瀑布周圍時常出現野豬等野生動物，周邊也有圍起電柵欄來驅趕野生動物。

吉村表示，「這次的感染源還需要通過保健當局的DNA鑑定來確定，但根據推測，瀑布的水量減少了，且水溫較高。舉例來說，大腸桿菌在與人體體溫相同的溫度下，只要20分鐘就能繁殖一倍。而潛伏期是在玩水的3天後發作，這和病原性大腸桿菌O157型的症狀一致；這種病菌不會達到致死程度，年輕人通常只要3天左右就能恢復。由於很多人在瀑布跳水，病菌可能是通過口腔進入體內」。